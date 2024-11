Bank Mandiri & Tzu Chi Hadirkan Kartu Kredit Donasi di Livin'

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri kembali memperkuat komitmennya dalam menghadirkan solusi keuangan yang efisien sekaligus memberikan dampak positif bagi masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui kolaborasi dengan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia, yang ditandai dengan penandatanganan perjanjian kerja sama untuk peluncuran kartu kredit Mandiri Tzu Chi Card dan layanan digital Tzu Chi Donasi di aplikasi Livin’ by Mandiri, pada Kamis (28/11) di Jakarta.



Direktur Utama Bank Mandiri Darmawan Junaidi dalam sambutannya menyampaikan bahwa kolaborasi ini mencerminkan semangat berbagi kebaikan yang terintegrasi dalam teknologi perbankan. “Mandiri Tzu Chi Card merupakan inovasi yang menjembatani kebutuhan transaksi sehari-hari dengan keinginan untuk berkontribusi dalam aksi kemanusiaan. Setiap transaksi yang dilakukan menggunakan kartu ini secara otomatis berkontribusi sebagai donasi ke Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia,” terangnya.



Untuk memberikan insentif lebih, nasabah baru akan langsung memberikan sumbangan awal sebesar Rp300.000 yang disalurkan langsung ke yayasan tersebut. Selain manfaat sosial, Mandiri Tzu Chi Card juga menawarkan berbagai keunggulan, seperti bonus hingga tiga kali Livin’poin untuk transaksi di merchant pilihan dan kebijakan bebas biaya tahunan seumur hidup.

“Kami berharap melalui Mandiri Tzu Chi Card ini, kami dapat menghadirkan nilai tambah, tidak hanya kemudahan transaksi finansial, tetapi juga dalam mendukung berbagai program sosial yang diselenggarakan oleh Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Ini adalah langkah kami untuk mendukung masyarakat dalam berbagi kebaikan, tanpa batas,” imbuhnya.

Kartu ini, lanjut Darmawan, turut memberikan akses tambahan ke berbagai layanan dan fitur di Livin' by Mandiri, termasuk Virtual Card untuk akses informasi kredensial kartu secara virtual. Lalu, kemudahan transaksi QRIS dengan sumber dana kartu kredit, serta fitur Power Installment untuk mengubah transaksi menjadi cicilan hingga 36 bulan, dan Power Cash untuk penarikan dana instan dengan bunga mulai dari 0%.



Dalam kesempatan yang sama, Bank Mandiri turut memperkenalkan layanan Tzu Chi Donasi yang tersedia melalui fitur Sukha pada aplikasi Livin’ by Mandiri. Layanan ini memungkinkan masyarakat untuk berdonasi secara digital dengan mudah, cepat, dan transparan.

Dengan memanfaatkan keunggulan teknologi, layanan ini mendorong inklusi sosial sekaligus mengubah cara masyarakat memandang aktivitas filantropi sebagai bagian dari rutinitas harian.



Untuk memanfaatkan layanan Tzu Chi Donasi melalui fitur Sukha di aplikasi Livin’ by Mandiri, pengguna dapat mengikuti beberapa langkah sederhana. Pertama, buka aplikasi Livin’ by Mandiri dan pilih fitur Sukha yang terletak di halaman utama. Selanjutnya, gulir ke bagian Donation & Zakat dan pilih layanan Tzu Chi untuk melihat berbagai kampanye yang tersedia. Setelah menemukan program yang ingin didukung, klik Donasi Sekarang untuk memulai proses donasi.



Pada langkah berikutnya, pengguna diminta memasukkan jumlah donasi serta nama pemberi donasi. Kemudian, memilih sumber dana untuk pembayaran donasi, dan dalam hitungan detik, donasi akan langsung tersalurkan ke Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia. Pengguna juga dapat memantau pengelolaan dana donasi tersebut.



Bank Mandiri berharap kolaborasi ini dapat membantu Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia memperluas jangkauan program-program sosial mereka di bidang kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial. “Dengan kemudahan donasi digital, kami optimis semakin banyak masyarakat yang terlibat dalam aksi filantropi, sehingga menciptakan dampak positif yang lebih luas bagi masyarakat,” ujar Darmawan.



Sebagai informasi, hingga akhir Oktober 2024 jumlah nasabah Mandiri Kartu Kredit telah menembus dua juta nasabah, meningkat 8% secara year on year (YoY). Selain itu, pada periode yang sama realisasi volume transaksi Mandiri Kartu Kredit terus meningkat, mencapai Rp 54,1 triliun atau naik sebesar 32% secara tahunan.