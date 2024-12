Kolaborasi Bank Mandiri dan K3MART, Perkuat Ekosistem Pembayaran

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Mandiri terus memperluas ekosistem pembayaran digital sebagai bagian dari komitmen dalam menghadirkan layanan yang menyeluruh kepada nasabah. Upaya terbaru ini diwujudkan lewat kolaborasi strategis dengan K3MART, jaringan ritel yang mengusung konsep Lifestyle Mart bertema Korea Selatan yang tengah digemari.



Melalui Kick Off Collaboration Program, Bank Mandiri memperkuat sinergi dengan K3MART untuk menjangkau komunitas pencinta Korea atau K-Lovers dan memberikan nilai tambah pengalaman bertransaksi kepada nasabah. Adapun, kolaborasi ini diresmikan lewat seremoni penandatanganan kerjasama yang dihadiri oleh Direktur Jaringan dan Retail Banking Bank Mandiri Aquarius Rudianto serta President Director K3MART Richad Stanlay di outlet K3MART SCBD, Jakarta, Selasa (17/12).



Aquarius menjelaskan, kolaborasi ini merupakan wujud dukungan Bank Mandiri terhadap merchant lokal dan generasi muda. Bank berlogo pita emas ini berharap kolaborasi ini akan memperluas pilihan layanan pembayaran digital bagi pelanggan K3MART, meningkatkan kenyamanan belanja, serta memperkuat peran Bank Mandiri sebagai mitra finansial terpercaya.



Bank Mandiri terus berinovasi untuk menghadirkan solusi transaksi finansial secara digital dan menyeluruh melalui super app Livin’ by Mandiri. Kemudahan yang ditawarkan mulai dari pembukaan rekening secara digital hingga kenyamanan dan kemudahan bertransaksi melalui Livin’ by Mandiri. Hal ini terbukti dengan jumlah pengguna Livin’ by Mandiri yang mencapai lebih dari 28,8 juta nasabah sejak pertama diluncurkan.



Sementara itu, President Director K3MART Richad Stanlay menyampaikan apresiasinya kepada Bank Mandiri yang telah secara konsisten mendukung pengembangan bisnis dan turut berperan dalam menghadirkan solusi bertransaksi kepada pelanggan K3MART.



“Kami berterima kasih kepada Bank Mandiri atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Harapan kami melalui inisiatif bertajuk From Local to Global ini dapat membantu outlet K3MART untuk terus tumbuh dan berkembang dan mampu meningkatkan kepuasan pelanggan,” ujar Richad.



Untuk semakin memikat nasabah, Bank Mandiri juga menawarkan program apresiasi menarik kepada pelanggan K3MART yang menggunakan layanan pembayaran Bank Mandiri mulai dari hadiah hiburan cashback pembukaan tabungan, voucher belanja Rp1 juta, iPhone 15 hingga hadiah utama berupa paket liburan ke Korea Selatan.



Pada kesempatan kali ini, Bank Mandiri juga memperkenalkan Kartu Emoney, Kartu Debit Platinum, dan Kartu Kredit Special Edition “Always With You”, yang menampilkan aktor Korea Park Seo Jun dan aktris Kim Yoo Jung. Kartu ini diharapkan mampu meningkatkan keterlibatan Bank Mandiri dengan nasabah, khususnya para pecinta budaya Korea atau K-Lovers. Dengan hadirnya kartu tersebut diharapkan dapat memberikan kesempatan bagi semua pelanggan untuk merasakan pengalaman eksklusif bersama Bank Mandiri.



“Program kolaborasi serta peluncuran kartu Mandiri Debit Platinum Special Edition “Always With You” diharapkan semakin membuktikan