Kurs Jual-Beli Dolar AS BRI dan BNI, 23 Maret 2020

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dolar AS pada hari ini, Senin (23/3/2020), Rp16.565 per dolar pada pukul 13.06 untuk e-rate. Untuk harga jual dolar AS, BRI menetapkan harga Rp17.135 per dolar.

Sementara PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. untuk special rate menetapkan harga beli Rp16.199. BNI mematok harga jual dolar AS Rp17.204 per dolar pada pukul 13.05.

Dalam kurs bank notes, BRI mematok harga beli dolar AS yang lebih tinggi dibandingkan dengan BNI. Harga beli dolar AS di BRI ditetapkan Rp16.575 per dolar pada pukul 11.36, sedangkan BNI menetapkan harga beli Rp16.100 per dolar pada pukul 11.35.

Sebaliknya pada harga jual, BRI menetapkan harga per dolar AS Rp17.125 dan BNI menetapkan harga Rp16.900 per dolar.

Adapun, special rates merupakan transaksi kurs indikasi untuk transaksi nominal ekuivalen di atas 10.000,00 dolar AS di BNI, sedangkan bank notes merupakan transaksi kurs yang dilakukan dengan menukarkan uang secara fisik.

Bisnis mencatat, nilai tukar rupiah di pasar spot terpantau melemah 590 poin atau 3,7 persen ke level Rp16.550 per dolar AS pada pukul 09.35 WIB hari ini.

Indeks dolar AS yang melacak pergerakan mata uang dolar Amerika Serikat juga terpantau melemah 0,637 poin atau 0,62 persen ke level 102,184 pada pukul 10.03 WIB.

Berikut kurs jual-beli dolar AS di BRI dan BNI, Senin (23/3/2020):

Kurs Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 16.565 17.135 E-rate 16.595 17.105 Bank Notes 16.575 17.125

Kurs Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 16.100 16.900 Special Rates 16.199 17.204 Bank Notes 16.100 16.900