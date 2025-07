Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri & BNI Hari Ini (31/7) saat Rupiah Melemah

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp16.438,5 pada perdagangan hari ini, Kamis (31/7/2025). Simak nilai kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah ke level Rp16.438,5 per dolar AS. Indeks dolar AS melemah 0,07% ke level 99,74.

Mata uang Asia lainnya dibuka melemah, yakni ringgit Malaysia yang terkoreksi 0,25%, rupee India terkoreksi 0,70%, peso Filipina terkoreksi 0,80%, hingga dolar Taiwan yang terkoreksi 0,62%.

Sejumlah mata uang yang dibuka menguat terhadap dolar. Yen Jepang menguat 0,36%, dolar Singapura menguat 0,23%, won Korea menguat 0,06%, yuan China menguat 0,08%, dan baht Thailand menguat 0,13%.

Melansir Reuters, Dolar AS mendekati level tertinggi dalam dua bulan terakhir, pada perdagangan Kamis (30/7/2025), setelah Ketua The Fed Jerome Powell tetap pada pendiriannya terkait suku bunga dan tidak memberikan banyak petunjuk kapan suku bunga akan diturunkan.

Dolar juga berada di jalur kenaikan bulanan pertama tahun ini, didukung oleh sikap hawkish The Fed dan ketahanan ekonomi AS, dengan ketidakpastian mengenai tarif mulai mereda seiring tercapainya sejumlah kesepakatan dagang oleh AS.

Terhadap sejumlah mata uang, dolar terakhir tercatat stabil di level 99,77. Indeks dolar diperkirakan mencatatkan kenaikan lebih dari 3% secara bulanan.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 11.02 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.450 dan harga jual sebesar Rp16.470 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.312 dan Rp16.612 per pukul 10.26 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 10.28 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.312 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.612 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.50 WIB masing-masing sebesar Rp16.446 dan Rp16.473 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.365 dan Rp16.565 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS per pukul 09.38 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.440 dan Rp16.460.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.175 dan harga jual senilai Rp16.525. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.43 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.29 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.175 dan Rp16.525.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.455 dan harga jual sebesar Rp16.470 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 10.50, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.335 dan jual sebesar Rp16.585. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.50 WIB.