Cek Kurs Dolar AS di Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BRI saat Rupiah Melemah, Kamis (21/8)

Rupiah melemah terhadap dolar AS pada Kamis (21/8/2025). Cek kurs jual beli di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini.

Bisnis.com, JAKARTA — Mata uang rupiah melemah pada perdagangan hari ini, Kamis (21/8/2025), setelah dibuka stabil saat indeks dolar AS menguat.

Berdasarkan data Bloomberg pukul 09.06 WIB, rupiah belum bergerak dari posisinya di Rp16.271,50 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS menguat 0,04% ke posisi 98,25.

Namun pada pukul 10.59 WIB, rupiah melemah 0,08% ke level Rp16.284,5 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau menguat 0,08% ke posisi 98,30.

Pada saat yang sama, mata uang negara Asia lainnya dibuka bervariasi. Yen Jepang pada perdagangan hari ini dibuka melemah 0,07%, sementara dolar Hongkong dibuka menguat 0,05%, dan dolar Singapura melemah 0,02% terhadap dolar AS.

Sementara itu, melihat pergerakan yang paling signifikan pada pembukaan perdagangan hari ini, dolar Taiwan dibuka melemah 0,34%, sedangkan ringgit Malaysia dibuka menguat 0,14%.

Sebelumnya, pengamat Mata Uang Ibrahim Assuaibi mengatakan beberapa kebijakan fiskal pemerintah akan mempengaruhi pergerakan rupiah. Dalam RAPBN 2026, pemerintah berencana menarik utang baru senilai Rp781,87 triliun melalui penerbitan SBN dan penarikan pinjaman.

Ibrahim menjelaskan bahwa pembiayaan utang dari SBN direncanakan akan mencapai Rp749,19 triliun, atau naik dibandingkan dengan outlook 2025. Kemudian, pembiayaan pinjaman (neto) pada 2026 direncanakan sebesar Rp32,67 triliun, atau turun 74,9% dibandingkan outlook 2025.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.30 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.270 dan harga jual sebesar Rp16.290 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.120 dan Rp16.420. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.120 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.420 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.34 WIB masing-masing sebesar Rp16.258 dan Rp16.282 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.175 dan Rp16.375 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.09 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.225 dan Rp16.285.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.025 dan harga jual senilai Rp16.375. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 09.59 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.11 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.025 dan Rp16.375.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.273 dan harga jual sebesar Rp16.288 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.120 dan jual sebesar Rp16.420. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.35.