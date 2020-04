BNI Gelar Belanja Online Produk UMKM, Ada THR Rp10 Juta untuk Pembeli & Penjual

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menyiapkan strategi optimalisasi digital untuk mendorong pemasaran usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

BNI bersama mitra UMKM Rumah Kreatif BUMN melakukan inisiasi pemasaran online produk-produk anggota rumah kreatif BUMN (RKB) dengan kempanye #UntukUMKMIndonesia.

Direktur Bisnis Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) BNI Tambok P Setyawati mengatakan pihaknya mengajak mitra-mitra binaan untuk memanfaatkan progam Belanja Produk Lokal dari Rumah Saja guna memaksimalkan pemasaran produk yang dimiliki.

“Di tengah wabah Covid-19 ini, pemasaran online dengan memaksimalkan teknologi merupakan salah satu strategi untuk tetap bertahan bagi UMKM. Hal ini sejalan dengan misi RKB untuk menjadi wadah bagi UMKM dalam meningkatkan kapasitas dan kapabilitas usaha dengan cara go modern, go digital, dan go online,” kata Tambok dalam keterangan tertulis, Minggu (19/4/2020).

Tambok menyebutkan melalui Program #UntukUMKMIndonesia, BNI telah memfasilitasi kurasi produk UMKM mitra RKB dari berbagai kota di Indonesia. Kurasi ini bertujuan untuk memudahkan para masyarakat dapat memenuhi kebutuhannya tanpa harus keluar rumah melalui tiga langkah mudah yaitu pesan, bayar, antar.

Masyarakat dapat melakuan pemesanan produk-produk unggulan UMKM dengan mengakses official instagram @RKB.BNI dan 14 akun media social RKB binaan BNI yang tersebar di berbagai kota di Indonesia. Melalui media sosial ini, produk-produk UMKM yang telah dikurasi oleh pengurus RKB ditampilkan beserta nomor kontak UMKM agar pembeli dapat langsung berkomunikasi dengan pelaku UMKM.

Setelah memilih produk UMKM sesuai dengan kebutuhan dan melakukan pembayaran maka produk UMKM akan dikirimkan melalui jasa pengiriman yang telah disepakati. Untuk menstimulus program ini, BNI memberikan doorprize THR Lebaran berupa voucher top up LinkAja dengan total Rp10 juta bagi 20 pembeli dan penjual yang melakukan transaksi

RKB BNI juga aktif memproduksi kebutuhan masyarakat dan tenaga medis ditengah wabah corona seperti masker, handsanitzer, baju pelindung tenaga medis atau hazmat seperti RKB Bantaeng di Sulawesi Selatan, RKB Banjar Baru di Kalimantan Selatan, RKB Cilacap di Jawa Tengah, RKB Padang di Sumatera Barat dan kota lainnya.

Hingga kini, BNI membina 44 RKB di Indonesia. Ribuan UMKM aktif mengembangkan diri dengan mengikuti pelatihan agar naik kelas. Pelatihan yang diselenggarakan seperti pengenalan dasar pengembangan pasar secara online, cara mendaftar di marketplace, pengemasan produk, manajemen keuangan hingga fotografi produk. BNI juga aktif membantu pembiayaan UKM dengan program KUR hingga membawa UKM-UKM ke pameran-pameran tingkat nasional dan internasional.

Baca Juga : Bu Sri Mulyani Jangan Hamburkan Anggaran

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : BUMN bni umkm