Sumitomo Mitsui Dekati Bank Panin (PNBN), Singkirkan MUFG dan BDMN?

Bisnis.com, JAKARTA — Drama perpindahan kepemilikan PT Bank Pan Indonesia Tbk. (PNBN) terus berlanjut. Kini melibatkan nama Sumitomo Mitsui Financial Group, setelah sebelumnya mampir tawaran dari Mitsubishi UF Financial Group Inc. (MUFG) yang memiliki PT Bank Danamon Tbk. (BDMN)

Belum terang kabar masuknya MUFG ke tubuh Bank Panin (PNBN), Sumitomo Mitsui Financial Group disebut-sebut masuk ke ring persaingan.

Kabar tersebut menyeruak di tengah persaingan ketat antara perbankan Jepang untuk berekspansi ke Indonesia.

Melansir Bloomberg, Senin (22/8/2022), menurut sumber yang enggan menyebutkan namanya, kedua perbankan asal Negeri Sakura itu berebut posisi pengendali Bank Panin. Kedua perusahaan yang juga sama-sama berbasis di Tokyo itu tengah bekerja dengan penasihat dan melakukan uji tuntas.

Sementara pertimbangan penjualan sedang berlangsung dan belum ada keputusan akhir yang dibuat, MUFG masih dipandang sebagai pesaing terkuat.

Sebelumnya, MUFG diduga kuat akan mengawinkan Bank Panin dengan unit lokalnya di Indonesia PT Bank Danamon Indonesia Tbk. (BDMN) sebagai bagian dari kesepakatan. Sementara Sumitomo Mitsui memiliki PT Bank BTPN Tbk. (BTPN) yang dibeli pada 2013.