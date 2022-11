Rupiah Dekati Rp15.700, Intip Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI Hari Ini Senin (21/11)

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dibuka melemah pada perdagangan hari ini Senin (21/11/2022).

Berdasarkan data Bloomberg pada pukul 09.04 WIB, nilai tukar rupiah dibuka melemah 7,5 poin atau turun 0,056 persen sehingga berada di posisi Rp15.691 per dolar AS.

Sementara itu, Indeks dolar AS terpantau melanjutkan penguatan 0,17 persen atau naik 0,185 poin ke 107,05.

Mayoritas mata uang lain di kawasan Asia juga terpantau melemah terhadap dolar AS pada perdagangan pagi ini. Hanya yen Jepang yang menguat tipis 0,03 persen terhadap greenback.

Kendati masih melemah, jelang akhir tahun rupiah diprediksi mengalami penguatan. Hal tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya perlambatan kenaikan suku bunga.

Lantas, bagaimana nilai tukar dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri dan BNI hari ini Senin (21/11/2022)?

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada pukul 08:46 WIB, Senin (21/11/2022) menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.657 dan harga jual Rp15.677 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter, per pukul 09:25 WIB harga beli dolar AS Rp15.450 dengan harga jual Rp15.800.

Di samping itu, secara Bank Notes pada pukul 08.59 harga beli dolar ASs Rp15.635 dengan harga jual Rp15.685.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.657 15.677 TT Counter 15.450 15.800 Bank Notes 15.635 15.685

Adapun, yang dimaksud dengan special rate yakni kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Bank Central Asia (BCA)

PT Bank Central Asia Tbk (BCA) menetapkan kurs dolar rupiah secara e-rate pada Senin (21/11/2022) pukul 09:39 WIB dengan harga beli Rp15.686 dan harga jual Rp15.706. Secara TT Counter hingga pukul 08:02 WIB harga beli Rp15.484 dan harga jual Rp15.784.

Sementara secara Bank Notes pada pukul 08:26 WIB harga beli Rp15.484 dan harga jual Rp15.784.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Central Asia (BCA) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.686 15.706 TT Counter 15.484 15.784 Bank Notes 15.484 15.784

Bank Negara Indonesia (BNI)

Selanjutnya, BNI menetapkan kurs dolar-rupiah secara TT Counter pada pukul 08:50 WIB, Senin (21/11/2022) dengan harga beli Rp15.455 dan harga jual Rp15.805.

Sementara harga jual dan beli secara special rate dalam pembaruan terakhir pukul 08:50 WIB yakni Rp 15.673 dan Rp15.693. Secara Bank Notes dalam pembaruan pukul 08:50 WIB, harga jual Rp15.455 dan harga beli Rp15.805.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Negara Indonesia (BNI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.673 15.693 TT Counter 15.455 15.805 Bank Notes 15.455 15.805

Adapun, yang dimaksud dengan special rates yakni kurs indikasi untuk transaksi nominal ekuivalen di atas USD 10.000.

Bank Rakyat Indonesia (BRI)

Terakhir, Bank rakyat Indonesia (BRI) menetapkan kurs jual beli dolar secara TT Counter dengan harga beli Rp15.605 dan harga jual Rp15.805. Sementara mengacu pada kalkulator kurs e-rates, BRI mematok tarif beli Rp15.690 dengan harga jual Rp15.710.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) e-Rate 15.690 15.710 TT Counter 15.605 15.805 Bank Notes - -

