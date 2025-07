Cek Kurs Rupiah di Bank Mandiri, BCA, BRI, dan BNI, 24 Juli 2025

Rupiah menguat ke Rp16.265,5 per dolar AS pada 24 Juli 2025. Cek kurs jual beli dolar di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini, Kamis (24/7/2025).

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ke posisi Rp16.265,5 pada perdagangan hari ini, Kamis (24/7/2025). Pada saat bersamaan, greenback mengalami kontraksi.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 37,50 poin atau 0,23% menuju Rp16.265,5 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS melemah 0,08% ke 97,13.

Sementara itu, mata uang di Asia mayoritas dibuka menguat. Yen Jepang menguat 0,33% bersama won Korea sebesar 0,49%. Sementara itu, peso Filipina dan ringgit Malaysia masing-masing menguat 0,33% dan 0,14% terhadap dolar AS

Pengamat forex Ibrahim Assuaibi memperkirakan nilai tukar rupiah akan ditutup menguat di rentang Rp16.250 hingga Rp16.300 pada hari ini.

Sentimen global datang dari Presiden AS Donald Trump yang mengumumkan Washington dan Tokyo telah mencapai kesepakatan perdagangan, termasuk tarif 15% untuk semua barang impor Jepang, turun dari usulan sebelumnya sebesar 25%. AS disebut telah mengamankan investasi dari Jepang senilai US$550 miliar.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.17 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.275 dan harga jual sebesar Rp16.295 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.105 dan Rp16.405. Berdasarkan Bank Notes, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.105 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.405 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.14 WIB masing-masing sebesar Rp16.273 dan Rp16.298 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.180 dan Rp16.380 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 08.44 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.260 dan Rp16.290.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp15.975 dan harga jual senilai Rp16.325. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 09.48 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 10.01 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.975 dan Rp16.325.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.277 dan harga jual sebesar Rp16.292 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.130 dan jual sebesar Rp16.430. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.20 WIB.