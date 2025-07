Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri & BNI Hari Ini (25/7)

Nilai tukar rupiah melemah ke Rp16.321 per dolar AS. Kurs jual beli dolar di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI bervariasi, dengan harga beli mulai Rp15.975.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp16.321 pada perdagangan akhir pekan ini, Jumat (25/7/2025). Simak nilai kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,16% ke level Rp16.321 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat 0,19% ke level 97,56.

Sejumlah mata uang di Asia lainnya mengalami pelemahan. Yen Jepang melemah 0,24%, dolar Singapura melemah 0,09%, dolar Taiwan turun 0,33%, dan won Korea Selatan melemah 0,26%.

Peso Filipina tercatat melemah 0,29%, rupee India menguat 0,01%, yuan China menguat 0,06%, ringgit Malaysia turun 0,13%, dan baht Thailand melemah 0,04%.

Melansir Reuters, dolar menguat didukung oleh sejumlah data ekonomi AS yang solid.

Minggu depan, investor akan mencermati tenggat waktu 1 Agustus yang ditetapkan Trump untuk kesepakatan dagang, pertemuan kebijakan Federal Reserve, laporan ketenagakerjaan bulanan, serta laporan keuangan dari perusahaan-perusahaan besar seperti Amazon, Apple, Meta, dan Microsoft.

Di sisi lain, Trump terus menekan Ketua bank sentral AS Federal Reserve yakni Jerome Powell untuk memangkas suku bunga, setelah kunjungannya pada Kamis

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.39 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.320 dan harga jual sebesar Rp16.340 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.180 dan Rp16.480 per pukul 09.41 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 09.45 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.180 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.480 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.44 WIB masing-masing sebesar Rp16.313 dan Rp16.338 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.225 dan Rp16.425 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS per pukul 08.37 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.290 dan Rp16.320.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.050 dan harga jual senilai Rp16.400. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.10 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Kamis pukul 10.17 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp15.975 dan Rp16.325.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.318 dan harga jual sebesar Rp16.333 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 09.35, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.130 dan jual sebesar Rp16.430. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35 WIB.