Wow! Intip Promo Diskon Spesial Akhir Tahun dari Bank Mandiri dan BCA

Bisnis.com, JAKARTA – Akhir tahun menjadi momen yang dipenuhi dengan promo dan diskon menarik yang ditawarkan oleh bank. Diantaranya yang menyediakan promo gila-gilaan adalah Bank Mandiri dan BCA.

Bagi pengguna kartu debit dan kredit Bank Mandiri ataupun BCA, Anda dapat menikmati diskon dan promo pada pembelian tiket bioskop, check in hotel, furniture, tempat wisata maupun pembayaran makanan. Sebagai catatan, ketahui terlebih dahulu syarat dan ketentuan yang berlaku. Simak informasi promo dan diskon dari Mandiri dan BCA.

Promo serta diskon belanja Natal dan Tahun Baru dari Bank Mandiri:

Mandiri menawarkan beberapa promo unik yang dapat Anda gunakan dalam memeriahkan momen Natal dan Tahun Baru. Berikut beberapa program promo yang tersedia:

1. Promo Imbalan

– Program Hotel Deal-Cember

Diskon Rp350 Ribu di Air Asia dengan Mandiri Kartu Kredit SKYZ & JCB. Berlaku untuk pengguna Mandiri Precious, Mandiri SKYZ. Periode promo adalah 01 Desember 2022 hingga 31 Januari 2023.

Ketentuan:

a. Diskon Rp350.000 Air Asia hotel + dapatkan 625 Air Asia Poin

b. Kuota 500 transaksi pertama

c. Minimal transaksi Rp1 Juta

d. Kode promo: MANDIRIAAH25

e. Berlaku untuk transaksi menggunakan Mandiri Kartu Kredit SKYZ & JCB

f. Berlaku untuk 1 kartu per periode program.



2. Promo Pasar Dino

– Promo DINOMARKET.com

Setiap pembelian iPhone 14 Series menggunakan kartu kredit Mandiri, Anda akan mendapatkan diskon hingga Rp1,5 Juta.

Ketentuan:

a. Berlaku untuk kartu Mandiri Co Brand Pertamina, Mandiri Golf Platinum, Mandiri Golf Signature, Mandiri Platinum, Mandiri Precious, Mandiri Prioritas, Mandiri Signature, Mandiri SKYZ, Mandiri Traveloka, Mandiri World Elite.

b. Periode promo adalah 18 November 2022 hingga 31 Januari 2023.

c. Diskon Rp1 Juta, minimum transaksi Rp15,999 Juta, kuota 50 selama periode

d. Diskon Rp1,5 Juta, minimum transaksi Rp22 Juta, kuota 35 selama periode

e. Berlaku hanya untuk transaksi cicilan iPhone 14 Series

f. Cicilan 0% 3, 6, dan 12 bulan

g. Promo berlaku 1 kali transaksi / nasabah / periode

3. Promo Fairmont

– CoComelon Family Staycation memberikan diskon hingga 10 persen

- CoComelon Café memberikan diskon hingga 15 persen

Selain promo dari Bank Mandiri, BCA juga tidak ketinggalan memberikan diskon besar-besaran menjelang Natal dan Tahun Baru.

Simak promo dan diskon Natal dan Tahun Baru BCA:

1. Salebration 2022 BCA Year End Promo

Program Salebration 2022- BCA Year End Promo menawarkan diskon hingga 50 persen. Adapun beberapa promo yang ditawarkan:

– ACE Hardware - Special Price. Periode Promosi 05 Des 2022 hingga 08 Jan 2023 yang berlaku untuk Debit BCA, Kartu Kredit BCA, QRIS

– ADIDAS Potongan Harga Rp100.000 untuk periode Promosi 10 Des 2022 - 08 Jan 2023,Bagi Pengguna QRIS, BCA Mobile, Sakuku, dan myBCA.

– Archipelago International Diskon 15% + 5%. Periode Promosi 15 Des 2022 hingga 30 Des 2022.

– BBQ Plaza Buy 3 Get 4 Paket Refill (All You Can Eat). Periode promosi 05 Des 2022 - 08 Jan 2023 untuk Pengguna Loyalty Reward, QRIS, BCA Mobile, myBCA, dan Sakuku.

2. BCA Lifestyle

– BCA lifestyle belanja harian yang memberikan diskon 30 persen yang berlaku hingga 5 Januari 2023 dengan syarat dan ketentuan

– BCA lifestyle kesehatan menyediakan diskon 60 persen yang berlaku hingga 8 Januari 2023.

– BCA lifestyle taxi

– BCA lifestyle tiket atraksi, diskon 30 persen hingga Rp35.000

– BCA lifestyle tiket bioskop, untuk periode Promosi 19 Des 2022 - 01 Jan 2023 bagu pengguna BCA Mobile.

