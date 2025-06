Tugu Insurance Raih The Best Emission Reduction Transparency Award 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA - Pemerintah telah menetapkan sasaran untuk menurunkan intensitas emisi GRK hingga 93,5% pada tahun 2045. Untuk mencapai tujuan ini, berbagai strategi utama dilakukan, termasuk percepatan transformasi ekonomi hijau, pengembangan solusi energi terbarukan, pengelolaan limbah secara berkelanjutan, rehabilitasi ekosistem alam, serta peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang teknologi hijau dan praktik berkelanjutan.

Sejalan dengan hal tersebut, PT Asuransi Tugu Pratama Indonesia Tbk (Tugu Insurance), sebagai anak usaha PT Pertamina (Persero), turut mendukung aksi untuk menekan emisi karbon melalui berbagai aktivitas Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan, yang dikenal dengan nama Bakti Tugu.

Foto: Edi Yoga Prasetyo selaku Direktur Tugu Insurance melakukan penanaman pohon bersama petani hutan di Cianjur, Jawa Barat

Sepanjang satu tahun terakhir, Tugu Insurance telah melakukan penanaman pohon sebanyak hampir 15.000 pohon yang tersebar di berbagai wilayah. Selain itu, Tugu Insurance juga melakukan waste management program, baik berupa revitalisasi bank sampah, hingga edukasi pengolahan sampah kepada masyarakat, Di internal Perusahaan pun, Tugu Insurance mengajak karyawan untuk mengumpulkan pakaian dan seragam bekas, dengan tujuan untuk mengurangi limbah tekstil.

Dalam program ini, terkumpul 1,7 ton pakaian bekas yang nantinya akan didaur ulang untuk diproses menjadi barang lain yang memiliki nilai guna dan dapat bermanfaat kembali.

Dengan berbagai aksi berkelanjutan terhadap lingkungan tersebut, Tugu Insurance meraih penghargaan bergengsi dalam ajang The Best Corporate Transparency and Emission Reduction Award 2025 yang diadakan oleh Investortrust.id sebagai Public Company with Diamond Achievement in Emission Transparency.

Dudi Subekti, selaku Corporate Secretary Tugu Insurance mengatakan, penghargaan yang telah diraih tersebut menjadi motivasi sekaligus amanah untuk terus melakukan berbagai program keberlanjutan yang diselaraskan dengan strategi perusahaan.

“Kami sadar achievement ini menjadi pengingat bahwa keberlanjutan membutuhkan konsistensi dan komitmen. Ke depannya, Tugu Insurance akan terus mengambil peran dalam mendukung program ramah lingkungan yang dapat menurunkan intensitas emisi GRK” jelas Dudi.

Adapun kategori penilaian berdasarkan inisiatif perusahaan dalam mewujudkan komitmen penurunan emisi dengan transparansi dan pencapaian penurunan emisi terbaik dalam satu tahun terakhir. Selanjutnya, Tugu Insurance juga akan tetap konsisten secara proaktif untuk terus mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) di Indonesia.