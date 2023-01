Cek Kurs Dolar di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini Rabu (11/1/2023) Saat Rupiah Melemah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dibuka melemah ke level 15.575 pada perdagangan hari ini, Rabu (10/1/2023).

Mengutip data Bloomberg pukul 09.00 WIB, rupiah dibuka melemah 0,05 persen ke Rp15.575 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,09 persen ke 103,33. Bersamaan dengan rupiah, yen Jepang turun 0,09 persen, dolar Hong Kong turun 0,04 persen, won Korea Selatan turun 0,34 persen.

Sementara itu, mayoritas mata uang di kawasan Asean juga melemah seperti dolar Singapura turun 0,05 persen, peso Filipina turun 0,22 persen, ringgit Malaysia turun 0,01 persen, dan baht Thailand turun 0,40 persen.

Macro Strategist Samuel Sekuritas Lionel Priadi dan Ekonom Samuel Sekuritas Arga Samudro mengatakan masih tebalnya ketidakpastian membuat pihaknya memperkirakan rupiah bergerak di rentang terbatas Rp15.555-Rp15.575 per dolar AS hari ini.

Menurutnya, sentimen positif merekah di bursa Asia Pasifik pada pagi ini terutama terkait dengan sikap Jerome Powell, Gub The Fed, yang tidak menyinggung soal arahan kebijakan moneternya pada pidato pertamanya di tahun ini. Hal tersebut meredam spekulasi lanjutan bahwa The Fed akan kembali mengeluarkan statemen bernada hawkish yang menjadi katalis utama koreksi pasar sebelumnya.

Sementara itu, dari dalam negeri sentimen datang dari kabar pertumbuhan indeks penjualan ritel sedikit melambat 0,2 persen MoM atau 1,3 persen YoY di November 2022. Dari rilis Bank Indonesia, penurunan indeks tersebut didorong oleh penjualan komponen sandang dan budaya-rekreasi yang lebih rendah.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini (11/1/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.38 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.559 dan harga jual sebesar Rp15.579 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.39 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.374 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.674 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.399 15.699 E Rate 15.559 15.579 Bank Notes 15.374 15.674

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.44 WIB masing-masing sebesar Rp15.555 dan Rp15.575 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.480 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.680 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.480 15.680 E Rate 15.555 15.575

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 08.56 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.550 dan harga jual sebesar Rp15.570 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp15.375 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp15.725 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.350 15.700 E Rate 15.550 15.570 Bank Notes 15.375 15.725

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.30 WIB masing-masing sebesar Rp15.558 dan Rp15.578

Untuk bank notes BNI pada 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.400 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.750 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.400 15.750 E Rate 15.558 15.578 Bank Notes 15.400 15.750

