Rupiah Terkoreksi Pagi Ini Kamis (9/2/2022), Cek Kurs Mandiri, BCA, BNI, dan BRI

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS terpantau alami pelemahan pada pembukaan perdagangan hari ini, Kamis (19/1/2023). Rupiah dibuka lesu ke level Rp15.144 per dolar AS setelah terkoreksi 0,38 persen persen atau susut 57 poin.

Adapun, pada penutupan perdagangan kemarin, Rabu (18/1/2023) rupiah diketahui ditutup menguat ke level Rp15.087 setelah naik 0,51 persen atau 77,5 poin.

Adapun, tanda-tanda penguatan dolar AS dinilai sudah mulai terlihat pada akhir penutupan perdagangan kemarin.

Diketahui, Dolar AS naik terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Rabu (18/1/2023) waktu setempat, menyusul permintaan safe-haven karena sentimen risiko memburuk di tengah komentar hawkish dari pejabat Federal Reserve AS.

Namun, sejumlah analis tetap meyakini bahwa dolar tengah berada dalam tren oenurunan secara keseluruhan.

“Inflow di pasar Surat Berharga Negara [SBN] tanah air ini terjadi di tengah arus keluar di pasar saham. Kondisi ini, menurut Bank Indonesia [BI], telah memperkuat pergerakan rupiah pada hari ini,” jelas direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi, Rabu (18/1/2023).

