Rupiah Melemah, Simak Kurs Dolar Bank BCA, BRI, Mandiri & BNI Hari Ini (28/7)

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS mengalami pelemahan ke level Rp15.075 sampai dengan akhir tahun ini.

Sebelumnya, Kepala Ekonom Bank Mandiri (BMRI) Andry Asmoro memprediksi nilai tukar rupiah diperkirakan berpotensi mencapai kisaran level Rp14.800-Rp14.900 per Dolar AS pada akhir 2023, sejalan dengan fundamental ekonomi domestik yang tetap kuat.

Berdasarkan data Bloomberg dikutip Jumat, (28/7/2023) pukul 09.05 WIB, rupiah dibuka melemah 0,50 persen ke level Rp15.075 per dolar AS. Sementara itu, indeks dolar AS melemah tipis 0,04 persen ke posisi 101,73 pada pagi ini.

Lantas, bagaimana nilai tukar dolar AS di BCA, BNI, BRI dan Mandiri hari ini, Jumat (28/7/2023)?

1. BCA

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.063 15.083 TT Counter 14.920 15.220 Bank Notes 14.920 15.220

Pada pembaruan pukul 08.17 WIB, Bank BCA menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.063 dan harga jual Rp15.083 berdasarkan special rate.

Sementara secara TT Counter, harga beli dolar AS Rp14.920 dengan harga jual Rp15.220.

Di samping itu, secara Bank Notes harga beli dolar sebesar Rp14.920 dengan harga jual Rp15.220.

2. BNI

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.068 15.008 TT Counter 14.900 15.250 Bank Notes 14.900 15.250

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan kurs dolar rupiah secara special rate pukul 09.20 WIB dengan harga beli Rp15.068 dan harga jual Rp15.008.

Secara TT Counter, harga beli Rp14.900 dan harga jual Rp15.250. dan Bank Notes dengan harga beli Rp14.900 dan harga jual Rp15.250.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News