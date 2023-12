Transaksi Bisnis Mudah dan Praktis dengan QLola by BRI

QLola by BRI hadir untuk nasabah segmen wholesale, yang memberikan kemudahan akses ke berbagai produk dan layanan BRI hanya dengan satu kali login

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Rakyat Indonesia (BRI) sebagai bank terkemuka di Indonesia memberikan inovasi baru untuk para nasabah yang menawarkan berbagai kemudahan dalam mengembangkan bisnis untuk pelaku usaha melalui platform QLola by BRI.

Sebelum menyelam lebih jauh, perlu diketahui terlebih dahulu apa itu QLola by BRI?

QLola by BRI merupakan sebuah inovasi produk terbaru untuk nasabah segmen wholesale, yang memudahkan nasabah dalam melakukan akses ke berbagai produk dan layanan BRI hanya dengan satu kali login.

Platform ini memiliki sejumlah keunggulan. Selain proses sign on yang mudah (Seamless Sign On) dan terintegrasi, QLola by BRI juga terlindungi oleh sistem keamanan dengan teknologi tinggi dan layanan yang dapat disesuaikan kebutuhan nasabah (Composable).

Fitur-fitur yang dihadirkan dalam QLola by BRI akan sangat membantu para pelaku usaha untuk menjalankan bisnisnya. Misalnya saja fitur Single Sign On yang memudahkan nasabah untuk mengakses berbagai layanan hanya dengan satu kali login.

Pengguna QLola juga dapat memonitor keuangan perusahaan, seperti saldo rekening yang didaftarkan, riwayat saldo rekening sampai dengan 5 tahun terakhir, riwayat transaksi, pendapatan bunga, hingga transaksi terbesar melalui fitur Financial Dashboard.

Bahkan, ringkasan aktivitas transaksi keuangan, baik uang masuk maupun uang keluar juga dapat diunduh melalui fitur Financial Report. Terdapat dua periode laporan keuangan yang dapat didownload, yaitu Periode Bulanan atau Periode Tanggal (Range).

Nasabah juga dapat melihat informasi mengenai fasilitas kredit yang dimiliki melalui fitur Facility Limit. Laporan fasilitas kredit ini juga dapat diunduh, baik dalam bentuk excel maupun PDF.

Pada fitur Cash and Trade, nasabah dapat memperoleh informasi keuangan, melakukan transaksi perdagangan internasional maupun dalam negeri, dan juga penerbitan dokumen jaminan (guarantee).

Tak hanya itu, QLola by BRI juga menawarkan fitur Supply Chain Management untuk memenuhi kebutuhan supply chain nasabah dan pengelolaan tagihan korporasi secara online.

Bagi pelaku usaha yang ingin mengetahui informasi mengenai kurs mata uang asing, kalkulasi hedging dan rate, serta dealing dengan dealer profesional BRI bisa mengakses pada fitur Foreign Exchange.

Platform QLola tak ketinggalan menyediakan fitur Investment Service, Remittance Tracker, Open API Services, Cashcard, Merchant Monitoring, dan informasi mengenai Perusahaan Anak BRI. Sangat lengkap bukan fitur dan layanan platform QLola BRI?

Tunggu apa lagi, segera gabung dan kembangkan bisnis Anda bersama QLola by BRI!

