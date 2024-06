Intip Kurs di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Pada Awal Pekan (24/6/2024)

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah pada Senin (24/6/2024) dan menyentuh level Rp16.465.

Mengutip data Bloomberg, rupiah dibuka melemah 15 poin atau 0,09% menuju level Rp16.465 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,05% ke posisi 105,84.

Sementara itu, mata uang lain di Asia mayoritas dibuka bervariasi. Won Korea, misalnya mengalami pelemahan 0,19%, lalu yuan China sebesar 0,01%, dan yen Jepang menguat 0,04%. Adapun ringgit Malaysia turun 0,01% dan peso Filipina menguat 0,04%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan bergerak fluktuatif tetapi ditutup melemah di rentang Rp16.440 hingga Rp16.510 pada hari ini.

Terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi fluktuasi rupiah. Dari dalam negeri, menurutnya, pemerintah dan Bank Indonesia (BI) perlu menjaga stabilitas rupiah berbasis kekuatan fundamental perekonomian, seperti surplus neraca perdagangan, bukan intervensi valuta asing dengan cadangan devisa yang terbatas atau menaikkan suku bunga domestik.

“Rupiah tidak perlu mengalami pelemahan yang panjang jika pasokan dolar dari surplus neraca perdagangan mengalir ke pasar. Hingga Mei 2024, Indonesia masih mencatatkan surplus neraca perdagangan yang cukup baik,” ujarnya pada Jumat (21/6/2024).

Di sisi lain, Ibrahim mengatakan pasar memantau ketidakpastian arah kebijakan fiskal, yang turut memengaruhi pelemahan mata uang rupiah. Pasalnya, proyeksi defisit anggaran di kisaran berada di level 2,8% dari PDB atau mendekati batas atas level 3%.

Dari luar negeri, penjualan ritel AS per Mei yang dirilis pekan ini tidak terlalu signifikan dan pasar tenaga kerja tampak melemah. Jumlah warga AS yang mengajukan klaim baru untuk tunjangan pengangguran turun pada minggu lalu, tetapi masih lebih besar dari perkiraan. Data tersebut menunjukkan bahwa pasar tenaga kerja tetap kuat meskipun ada penurunan secara bertahap.

Data ekonomi AS yang lemah baru-baru ini memperkuat spekulasi bahwa The Fed akan menurunkan suku bunga sebanyak dua kali pada akhir 2024. Selain itu, pelaku pasar juga tetap mewaspadai tanda-tanda intervensi berkelanjutan dari Bank of Japan (BOJ) untuk meningkatkan nilai mata uang yen. Mengingat mata uang tersebut berada di posisi terendah dalam 34 tahun pada akhir April.

Lalu, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (24/6/2024)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.435 dan harga jual sebesar Rp16.455 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.05 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp16.330 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.630 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 16.330 16.630 E Rate 16.435 16.455 Bank Notes 16.330 16.630

Kurs dolar di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.59 WIB masing-masing sebesar Rp16.435 dan Rp16.495 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp16.415 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.565 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.415 16.565

E Rate 16.435 16.495

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) pada pukul 09.19 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.460 dan harga jual sebesar Rp16.480 berdasarkan e-rate.

Lalu, Bank Mandiri menetapkan bank notes dengan harga beli sebesar Rp16.250 per dolar AS, sedangkan harga jual sebesar Rp16.600 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.250 16.600

E Rate 16.460 16.480

Bank Notes 16.250 16.600

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.20 WIB masing-masing sebesar Rp16.450 dan Rp16.457.

Untuk bank notes BNI pada 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.370 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.550 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 16.370 16.550

E Rate 16.450 16.457

Bank Notes 16.370 16.550