Kurs Dolar AS dan Singapura di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini (26/8)

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diprediksi fluktuatif, tetapi diperkirakan ditutup menguat di rentang Rp15.400—Rp15.520 pada perdagangan awal pekan hari ini, Senin (26/8/2024).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,69% atau 108 poin ke level Rp15.492. Sementara itu, indeks dolar AS terpantau turun 0,1% ke level 100,61.

Bersamaan dengan rupiah, beberapa mata uang kawasan Asia pun dibuka menguat. Yen Jepang misalnya menguat 0,42%, dolar Hong Kong menguat 0,02%, dan dolar Taiwan menguat 0,48%.

Mata uang lainnya yang dibuka menguat adalah won Korea Selatan 0,41%, India rupee 0,06%, dan baht Thailand 0,04%.

Sebelumnya pada perdagangan Jumat (23/8/2024), rupiah ditutup naik 0,69% atau 108 poin ke posisi Rp15.492 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar terpantau melemah 0,11% ke posisi 101,292.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan bahwa pada perdagangan akhir pekan lalu, mata uang rupiah ditutup menguat 108 poin, walaupun sebelumnya sempat melemah 25 point pada level Rp15.492 dari penutupan sebelumnya pada level Rp15.600.

Menurutnya, mata uang rupiah bergerak fluktuatif sejalan dengan kondisi politik dalam negeri yang sedang memanas, seperti banyaknya aksi demo menentang kebijakan pemerintah.

Selain itu, pemerintahan Prabowo Subianto di 2025 direncanakan akan melakukan pembayaran bunga utang sebesar Rp552,85 triliun. Hal tersebut tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025, dan turut menjadi sentimen terhadap pergerakan rupiah.

Sementara itu, Kepala Departemen Komunikasi BI Erwin Haryono menjelaskan, sentimen politik domestik tetap memiliki pengaruh ke pergerakan kurs rupiah, tetapi tidak sebesar masa-masa sebelumnya. Dia mencontohkan, peristiwa Reformasi 1998 menunjukkan bahwa kurs rupiah sangat sensitif terhadap peristiwa politik dalam negeri.

Kendati demikian, Erwin meyakini fundamental ekonomi domestik kini telah jauh lebih kuat dibandingkan awal Reformasi. Oleh sebab itu, sambungnya, investor global maupun lokal saat ini lebih fokus kepada faktor ekonomi ketimbang politik.

"Mungkin itu yang menyebabkan saat ini faktor-faktor politik domestik tidak sebesar yang sebelumnya, karena ada penguatan faktor-faktor yang lain yang lebih fundamental," jelas Erwin dalam forum Pelatihan Wartawan BI di Badung, Bali, dikutip Minggu (25/8/2024).

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Dolar Singapura di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.44 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.345 dan harga jual sebesar Rp15.365 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 09.32 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.165 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.465 per dolar AS.

Nilai tukar dolar Singapura terhadap rupiah di BCA untuk e-rate berada dalam rentang Rp11.791,68 untuk beli dan Rp11.815,07 kurs jual. Pada TT Counter, BCA menetapkan nilai tukar dolar Singapura sebesar Rp11.652,95 untuk beli dan Rp11.892,95 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Dolar Singapura di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.39 WIB masing-masing sebesar Rp15.480 dan Rp15.495 untuk e-rate. Kemudian BRI menetapkan harga beli pada TT counter sebesar Rp15.355 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.655 per dolar AS.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli dolar Singapura sebesar Rp11.885,75 dan harga jual sebesar Rp11.925,90 berdasarkan e-rate. Kurs dolar Singapura di BRI hari ini untuk TT Counter adalah Rp11.675,18 untuk beli dan Rp12.121,66 untuk kurs jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Dolar Singapura di Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp15.665 dan Rp15.685.

Sementara itu, kurs special rate di Mandiri untuk dolar Singapura pada hari ini adalah Rp11.964 untuk beli dan Rp11.986 untuk jual.

Kurs Jual Beli Dolar AS dan Dolar Singapura di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 08.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.498 dan harga jual sebesar Rp15.528 berdasarkan special rates.

Selanjutnya, kurs dolar Singapura untuk beli berdasarkan special rates berada pada level Rp11.801 dan jual Rp11.919.