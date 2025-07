Cek Nilai Tukar Dolar AS di Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BCA pada Penutupan Pekan (18/7)

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ditutup menguat ke level Rp16.296 pada perdagangan Jumat (18/7/2025) berdasarkan data Bloomberg pada pukul 15.59 WIB. Capaian ini melemah 0,27% secara tahunan.

Sebagai gambaran, pada perdagangan kemarin (17/7/2025), rupiah ditutup melemah sebesar 53,5 poin atau 0,33% menuju level Rp16.340,50 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA pada penutupan Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 16.58 WIB menutup harga beli dolar AS sebesar Rp16.250 dan harga jual sebesar Rp16.300 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter pada 15.17 WIB, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.125 dan Rp16.625. Sementara pada Bank Notes, BCA semenjak pagi hari menerapkan harga untuk beli Rp16.165 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.465 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Penutupan Pekan

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) pada penutupan akhir pekan menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 16.14 WIB masing-masing sebesar Rp16.268 dan Rp16.368 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.268 dan Rp16.68 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) tidak melakukan update harga penutupan. Perusahaan dalam data terakhir menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.01 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.305 dan Rp16.335.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.050 dan harga jual senilai Rp16.400. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 09.33 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.47 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.050 dan Rp16.400.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Penutupan Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada penutupan pekan pukul 16.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.200 dan harga jual sebesar Rp16.300 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.155 dan jual sebesar Rp16.425. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes.