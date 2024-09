Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini, Jumat (20/9)

rupiah dibuka menguat 138 poin atau 0,91% menuju level Rp15.101 per dolar AS hari ini, cek ruks di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka menguat ke level Rp15.100 per dolar AS pada perdagangan hari ini, Jumat (20/9/2024). Tren penguatan rupiah berlanjut setelah Federal Reserve dan Bank Indonesia kompak memangkas suku bunga acuan.

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 138 poin atau 0,91% menuju level Rp15.101 per dolar AS. Indeks dolar AS mencatatkan pelemahan 0,03% ke posisi 100,641.

Mayoritas mata uang kawasan Asia lainnya dibuka bervariasi. Yen Jepang dan yuan China, misalnya, menguat masing-masing sebesar 0,11% dan 0,20%.

Selain itu, dolar Hong Kong menguat 0,04%, dolar Singapura 0,05%, baht Thailand 0,27%, dan dolar Taiwan menguat 0,06%; sementara won Korea melemah 0,19%.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan pemangkasan suku bunga The Fed sebesar 50 basis poin (bps) menjadi di kisaran 4,75%–5% dan BI Rate sebesar 25 basis poin menjadi 6% sebagai katalis positif di pasar uang.

“Para pembuat kebijakan melihat suku bunga acuan Fed turun 50 bps lagi pada akhir tahun ini, 100 bps lagi pada 2025, dan 50 bps lagi pada 2026 hingga berakhir pada kisaran 2,75%-3,00%,” katanya dalam keterangan tertulis, Kamis (19/9/2024).

Dari dalam negeri, keputusan Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia yang memangkas suku bunga acuan menjadi 6% dinilai sebagai langkah berani, taktis, dan antisipatif untuk menopang penguatan ekonomi di tengah indikasi pelemahan.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) pada pukul 10.33 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.082 dan harga jual sebesar Rp15.102 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp14.955 dan Rp15.255 per pukul 09.15 WIB.

BCA juga menerapkan angka yang sama berdasarkan bank notes pada pukul 09.17 WIB, yakni harga beli sebesar Rp14.955 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.255 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 10.10 WIB masing-masing sebesar Rp15.083 dan Rp15.103 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp14.980 dan Rp15.180 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate pada pukul 10.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.085 dan Rp15.105.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp14.900 dan harga jual senilai Rp15.250. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.51 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes per pukul 10.34 WIB, harga beli dan jual per dolar AS juga ditetapkan masing-masing sebesar Rp14.900 dan Rp15.250.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.084 dan harga jual sebesar Rp15.104 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp14.905 dan jual sebesar Rp15.255. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.35 WIB.