Layanan Wealth Management BRI Raih Best Private Bank for HNWIs

PT Bank Rakyat Indonesia Tbk kembali mendapatkan anugerah penghargaan sebagai "Best Private Bank for HNWIs" di kategori Private Banking and Wealth Management

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali mendapatkan anugerah penghargaan sebagai "Best Private Bank for HNWIs" di kategori Private Banking and Wealth Management pada The Asset Triple A Private Capital Awards 2024. Penghargaan ini menjadi pencapaian yang membanggakan, mengingat BRI telah meraih penghargaan yang sama selama empat tahun berturut-turut sejak tahun 2021.

The Asset merupakan sebuah perusahaan media bertaraf global yang didirikan pada 1999 yang memiliki fokus pada isu ekonomi dan keuangan. The Asset telah menjadi penyelenggara penghargaan Triple A Awards selama lebih dari dua dekade, untuk mengukur kinerja terbaik dalam industri keuangan di Asia.

Terkait pencapaian ini, Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan bahwa penghargaan yang diterima oleh BRI merupakan pengakuan terhadap kinerja Private Banking and Wealth Management yang dimiliki oleh perseroan. “Tahun ini merupakan kali keempat BRI memenangkan penghargaan tersebut setelah mendapatkannya pada tahun 2021, 2022, dan 2023. Pencapaian ini menguatkan komitmen BRI dalam menjadi partner terpercaya bagi setiap nasabah,” ujarnya.

BRI Private merupakan wujud apresiasi BRI dalam meningkatkan layanan eksklusif kepada nasabah pribadi istimewa. Saat ini, total outlet layanan nasabah prima BRI sebanyak 42, terdiri dari 1 Signature Private BRI Outlet, 41 Sentra Layanan BRI Prioritas, serta dilengkapi 165 Priority Lounge yang tersebar di seluruh Indonesia. Layanan ini tidak hanya mencakup produk investasi, tetapi juga informasi dan pengelolaan perencanaan keuangan untuk membantu nasabah mencapai tujuan finansial jangka pendek dan jangka panjang.

BRI Private terus berkomitmen untuk menyediakan layanan pengelolaan keuangan yang komprehensif bagi nasabah dengan kekayaan tinggi (HNWIs). Tak hanya mencakup produk investasi, tetapi juga informasi dan pengelolaan perencanaan keuangan untuk membantu nasabah mencapai tujuan finansial jangka pendek dan jangka panjang.

Inovasi merupakan kunci dalam layanan BRI Private, yakni memperkenalkan proses advisory sistematis yang didukung oleh kehadiran Private Banker yang profesional, berpengalaman, dan tersertifikasi. Dengan pendekatan ini, BRI berupaya memberikan pengalaman layanan yang dipersonalisasi bagi nasabah istimewa, memenuhi kebutuhan mereka dalam hal konsultasi, perlindungan aset, pertumbuhan investasi, serta perencanaan pensiun dan pewarisan aset ke generasi berikutnya.

“BRI berkomitmen untuk terus berperan sebagai mitra keuangan terpercaya bagi nasabah, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan layanan yang sesuai dengan kebutuhan dan tujuan finansial mereka,” pungkas Handayani.