BTN Rilis Super App Bale, Bidik hingga 5 Juta Pengguna pada Akhir 2025

BTN (BBTN) berharap dapat mencatat empat hingga lima juta pengguna Bale by BTN hingga akhir tahun ini.

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) di usianya yang tepat 75 tahun resmi meluncurkan Bale by BTN, sebuah super app yang menawarkan solusi menyeluruh dan layanan terbaik melalui inovasi digital.

Nixon LP Napitupulu, Direktur Utama BTN mengatakan soft launching Bale sebenarnya sudah dilakukan pada awal Desember 2024 dan kini bertepatan dengan HUT BTN yang ke-75, perseroan secara resmi meluncurkan Super App Bale by BTN yang sebelumnya dikenal dengan BTN Mobile.

"Melalui peluncuran tersebut, BTN berharap dapat mencatat empat hingga lima juta pengguna Bale by BTN hingga akhir tahun ini," kata Nixon dalam peluncuran Bale di Istora Senayan, Minggu (9/2/2025).

Nixon mengatakan semua layanan di aplikasi BTN ini pada akhirnya akan melalui Bale dan saat ini transisi dilakukan secara bertahap. Dalam hal digitalisasi ini menurutnya yang menjadi tantangan utama adalah KPR subsidi yang mayoritas segmentasinya masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang butuh waktu untuk paham digital.

"Tapi semua akad KPR sekarang kita wajibkan buka Bale. Transaksi pembayaran pinjaman dan lain sebagainya lewat Bale," jelasnya.

Nixon menargetkan pada tahun pertama peluncuran super aps ini, sebesar 25-35% pengajuan KPR melalui Bale. Pada tahun-tahun berikutnya BTN berharap semuanya melalui aplikasi Bale ini.

Sementara itu, SEVP Digital Business BTN Thomas Wahyudi menjelaskan saat ini pengajuan KPR melalui aplikasi Bale menyumbang sekitar 11% dari pengajuan KPR di BTN.

"Kalau Pak Dirut sampaikan 25%-35% tahun ini, itu tantangan yang akan kita capai bersama supaya proses kredit lebih sederhana. Angkanya sekarang sekitar Rp3 triliun yang sudah dibukukan lewat Bale. Ini angka yang besar dan kita optimis di tahun mendatang akan lebih banyak orang yang mengajukan kredit lewat Bale by BTN," kata Thomas.

Thomas menambahkan, meningkatnya kepercayaan nasabah terhadap platform digital BTN terlihat dari pencapaian positif Bale by BTN sejak masih bernama BTN Mobile.

Hingga kini, jumlah user Bale by BTN diproyeksikan mencapai 3,6 juta, dengan volume transaksi mencapai Rp8 triliun per bulan. Setiap bulannya, BTN mendapatkan 125.000 pengguna baru Bale by BTN.

Pada akhir Desember 2024, BTN mencatat peningkatan hampir 43% year-on-year (YoY) di saldo tabungan menjadi Rp16,76 triliun dari sebelumnya Rp11,66 triliun.

Sementara itu, saldo eDepo melonjak 103,84% yoy menjadi Rp5,3 triliun dari sebelumnya Rp2,6 triliun, sedangkan saldo merchant naik 58,6% YoY menjadi Rp2,49 triliun dari sebelumnya Rp1,57 triliun.

Mayoritas user aktif BTN Mobile didominasi oleh segmen milenial atau nasabah produktif yang memiliki penghasilan dan terbiasa melakukan transaksi dengan menggunakan mobile banking. Dengan adanya potensi pertumbuhan transaksi yang pesat, BTN berharap Bale by BTN dapat membantu masyarakat mengelola keuangan.

Sesuai dengan keunikan Bale by BTN yang menghubungkan nasabah dengan ekosistem perumahan, BTN telah menggabungkan platform BTN Properti ke dalam Bale by BTN dan mengembangkan fitur pengajuan KPR online yang lebih efisien.

“BTN adalah bank pertama yang memiliki inisiatif dalam pengajuan KPR online, yang memungkinkan nasabah untuk melakukan input data dan dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan KPR tanpa harus datang ke kantor cabang. Saat dilakukan akad, ketika nanti sudah ada sistem e-notaris, BTN akan digitalkan notarisnya juga,” pungkas Thomas.