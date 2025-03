Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri dan BNI Pagi Ini, 5 Maret 2025

Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp16.417,5 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (5/3/2025).

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka menguat ke level Rp16.417,5 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (5/3/2025).

Berdasarkan data Bloomberg, rupiah dibuka menguat 27,50 poin atau 0,17% ke level Rp16.417,5 per dolar AS. Indeks dolar AS melemah sebesar 0,06% menuju posisi 105,68.

Sebagian besar mata uang di Asia juga menguat, seperti won Korea yang naik sebesar 0,23% bersama rupee India sebesar 0,11%. Peso Filipina dan ringgit Malaysia juga menguat dengan persentase masing-masing 0,36% dan 0,33%.

Pengamat mata uang Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat berbagai sentimen yang akan memengaruhi pergerakan rupiah.

Dari luar negeri, Presiden AS Joe Biden telah mengonfirmasi bahwa tarif 25% untuk impor dari Meksiko dan Kanada berlaku pada 4 Maret 2025, sekaligus menaikkan tarif atas barang-barang China dari 10% menjadi 20%.

Menurutnya, tarif ini diperkirakan akan meningkatkan ketidakpastian perdagangan, mengganggu rantai pasokan, dan melemahkan permintaan ekspor, sehingga merugikan pertumbuhan ekonomi dan kepercayaan investor di pasar Asia.

Sementara itu, dari dalam negeri, Ibrahim menyatakan bahwa memasuki kuartal I/2025, konsumsi domestik Indonesia tetap menunjukkan ketahanan. Hal ini dinilai menjadi sinyal kuat bahwa daya beli masyarakat tetap terjaga dan menjadi pilar utama penopang pertumbuhan ekonomi nasional.



Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.44 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.385 dan harga jual sebesar Rp16.405 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.240 dan Rp16.540 per pukul 08.01 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.04 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.240 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.540 per dolar AS.



Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.36 WIB masing-masing sebesar Rp16.398 dan Rp16.423 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.320 dan Rp16.520 sampai dengan waktu yang sama.



Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.43 WIB masing-masing sebesar Rp16.395 dan Rp16.425.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.150 dan harga jual senilai Rp16.500. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.10 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.18 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.150 dan Rp16.500.



Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.406 dan harga jual sebesar Rp16.426 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.300 dan jual sebesar Rp16.600. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35 WIB.