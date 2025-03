Nilai Tukar Dolar AS di Bank Mandiri, BCA, BRI, & BNI Siang Ini (13/3) Setelah APBN Kita Dirilis

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah bertengger pada level 16.411 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan tengah hari ini, Kamis (13/3/2025).

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS ini sedikit menguat yakni sebesar 0,25% dibandingkan kemarin berdasarkan data Bloomberg, pukul 12:09 WIB.

Pada penutupan perdagangan Kemarin (12/3/2025), rupiah melemah 0,27% atau 43,5 poin ke level Rp16.452 per dolar AS. Pada saat yang sama, indeks dolar AS menguat 0,15% ke posisi 103,57.

Penguatan rupiah ini berbarengan dengan agenda Kementerian Keuangan mengumumkan kondisi APBN per Februari yang dilakukan tadi pagi.

Kementerian Keuangan merilis Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Februari 2025 mencatatkan defisit Rp31,2 triliun.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa defisit APBN setara dengan 0,13% terhadap produk domestik bruto (PDB). Defisit itu melebar dari posisi bulan sebelumnya atau Januari 2025, yaitu Rp23,5 triliun atau 0,10% terhadap PDB.

"Penerimaan perpajakan Rp240,4 triliun atau 9,7% dari target tahun ini, terdiri dari penerimaan pajak Rp187,8 triliun atau 8,6% dari target," ujar Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KiTa di Kemenkeu, Jakarta pada Kamis (13/3/2025).

Secara keseluruhan, pemerintah mendesain defisit APBN 2025 setahun penuh senilai Rp616,2 triliun atau 2,53% terhadap PDB.

Dengan kondisi ini, bagaimana nilai tukar rupiah siang di ini di perbankan jumbo seperti BCA, BNI, Mandiri, dan BRI hari ini (13/3/2025)

Kurs Nilai Tukar Dolar AS di BCA Siang Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 12.15 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.400 dan harga jual sebesar Rp16.420 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter pagi tadi atau 08.02 WIB, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.290 dan Rp16.590.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.03 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.290 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.590 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Siang Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) mengupadte kurs beli dan jual dolar AS per pukul 12.24 WIB masing-masing sebesar Rp16.396 dan Rp16.421 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.310 dan Rp16.510 di waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Siang Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 12.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.398 dan harga jual sebesar Rp16.418 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.260 dan jual sebesar Rp16.560. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.20 WIB.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk special rate per pukul 09.27 WIB masing-masing sebesar Rp16.435 dan Rp16.465.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.200 dan harga jual senilai Rp16.550. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.44 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir Rabu pukul 10.21 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.200 dan Rp16.550.