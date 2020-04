Gubernur BI: Alhamdulillah, Rupiah Diperdagangkan di Level Rp15.990

Bisnis.com, JAKARTA - Bank Indonesia (BI) membeberkan perdagangan rupiah di pasar interbank menguat ke level Rp15.990 per dolar AS pada hari ini, Kamis (9/4/2020).

Gubernur BI Perry Warjiyo menuturkan bid dan offer yang ada di interbank dan broker saat ini berjalan dengan baik. Bahkan, ada yang memperdagangkan rupiah di level Rp15.920.

"Ini menunjukkan berbagai ikhtiar kita diberikan rahmat oleh Allah yang maha kuasa," ujar Perry, Kamis (9/4/2020).

Sementara itu, rupiah di pasar spot diperdagangkan di kisaran Rp16.020 per dolar AS, menguat dari level pembukaan Rp16.200 per dolar AS.

Penguatan ini dipicu oleh dua hal. Pertama, rupiah berada di level yang undervalue. Kedua, adanya kepercayaan pasar bahwa rupiah akan menguat.

Hal ini dipicu oleh kepercayaan investor terhadap langkah-langkah yang dilakukan pemerintah, BI, OJK dan LPS dalam penanganan wabah Covid-19 dan pengelolaan stimulus fiskal serta moneter.

"Tingkat pergerakan rupiah lebih banyak mekanisme pasar, bid dan offer - baik di pasar broker, spot dan interbank - bergerak sangat dinamis."