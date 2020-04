5 Berita Populer Finansial, Penangguhan Kredit, Perbankan Tetap Buru Nasabah Baru dan Pandemi Corona Jadi Momentum Percepatan Digital Banking Syariah

Keputusan Menteri Koordinator bidang Perekonomian untuk memberi pembebasan pembayaran angsuran bunga maupun penundaan angsuran pokok dalam jangka waktu paling lama 6 bulan untuk kredit usaha rakyat (KUR) diharapkan menjadi penggerak sektor riil.

Penangguhan ini akan diberikan kepada debitur yang mengajukan dan dianalisa ulang oleh petugas layak mendapat penangguhan.

Di tengah pandemi Covid-19 yang memicu ketidakpastian, pemerintah mengembuskan angin segar untuk masyarakat dan pelaku usaha sektor informal yang tengah mengalami kesulitan ekonomi.

Kabar baik itu datang lewat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 11/POJK.03/2020 tentang Stimulus Perekonomian Nasional. Di dalamnya, masyarakat terdampak virus corona dijanjikan mendapat keringanan berupa penangguhan maupun restrukturisasi kredit.

Turunnya harga book value saham PT Bank Permata Tbk. (BNLI) membuat nilai transaksi akuisisi oleh Bangkok Bank Public Company Limited akan terdiskon sekitar Rp3 triliun, dari perkiraan sebelumnya sebesar Rp37 triliun menjadi Rp34 triliun.

Hal ini seiring dengan turunnya harga akusisi dari 1,77 kali price to book value (PBV) menjadi 1,63 PBV. Perubahan harga ini tertuang dalam amandement to conditional share purchase agreement/CSPA yang diteken oleh pemegang saham Bank Permata, yakni PT Astra International Tbk. dan Standard Chartered Bank dengan Bangkok Bank pada 20 April 2020.

PT Wahana Ottomitra Multiartha Tbk. (WOM Finance) per akhir Maret 2020 memiliki utang bank senilai Rp1,6 triliun dan utang obligasi senilai Rp1,6 triliun dengan periode jatuh tempo hingga Desember 2020.

Bagaimana strategi perseron untuk melunasi utang (liabilitas) yang akan jatuh tempo pada tahun ini?

Asosiasi Bank Syariah Indonesia (Asbisindo) mengajak perbankan syariah untuk lebih gencar melakukan pengembangan digital banking.

Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan taraf kesehatan masyarakat, terutama di tengah wabah corona.

