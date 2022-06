Kinerja Membaik, J Trust Bank Siap Adakan Rights Issue Tahap II

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank) menyatakan bahwa seiring dengan perbaikan kinerja abisnis, akan segera menggelar aksi korporasi penambahan modal dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (PMHMETD) Tahap II dengan skema right issue.

J Trust Bank akan menerbitkan saham sebanyak-banyaknya 4.242.714.624 saham Seri C dengan nilai nominal Rp100 (seratus rupiah) per lembar saham dengan nilai emisi saham sebanyak-banyaknya Rp1.272.814.387.200, di mana tentunya memberikan kesempatan kepada pemegang saham publik yang tercatat pada recording date untuk memperoleh HMETD untuk turut serta dalam right issue.

Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai menyampaikan keyakinannya pada kinerja perusahaan tahun ini dan menghaturkan terima kasih kepada seluruh pemangku kepentingan utama yaitu nasabah yang selalu setia bersama J Trust Bank meskipun tahun ini masih akan diliputi oleh tantangan dan ketidakpastian.

“J Trust Bank optimis dengan kinerja perusahaan yang akan terus membaik. Hal ini kami harapkan mampu mendorong pemegang saham untuk mengesekusi hak-nya pada right issue kami,” ujarnya seperti dikutip, Rabu (23/6).

J Trust terus mencatatkan kinerja positif per kuartal pertama 2022 dengan mencatatkan raihan laba cukup baik ditengah kondisi masih menantang paskapandemi Covid-19 yang sangat mempengaruhi kinerja bank selama 2021.

Hingga akhir Mei 2022, kredit tumbuh sebesar 38 persen yaitu Rp13,82 triliun dari sebelumnya sebesar Rp10,01 triliun per Desember 2021. Sedangkan pada sisi dana pihak ketiga (DPK) sebesar Rp19,13 triliun atau tumbuh 20 persen dari sebelumnya sebesar Rp15,95 triliun pada akhir Desember 2021.

Perolehan laba tersebut didorong oleh pertumbuhan kredit yang selektif dan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta pertumbuhan DPK. J -Trust Bank optimis dapat mencapai target pertumbuhan kredit dan DPK tahun ini dengan baik.

