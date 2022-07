Tekankan Kebutuhan Akan Bank yang Berbeda Pascapandemi, DBS Indonesia Kampanyekan Ini

Bisnis.com, JAKARTA – Demi mewujudkan visinya sebagai Best Bank for A Better World, Bank DBS Indonesia kembali menggaungkan kampanye ‘Live more, Bank less’ sehingga nasabah tidak perlu dirumitkan dengan urusan perbankan dan menekankan kebutuhan akan bank yang berbeda kian dibutuhkan pascapandemi.

Bank DBS Indonesia menyatakan dirinya bukan sekadar bank, namun lebih seperti perusahaan startup, perusahaan teknologi, dan pejuang keberlanjutan lingkungan dan sosial. Seiring dengan kebutuhan layanan perbankan yang mudah, menyenangkan, dan aman, perlahan sarana bank secara fisik semakin tergantikan dengan hadirnya kemajuan teknologi.

Nasabah semakin memerlukan layanan yang dapat memenuhi kebutuhan mobilitas mereka dan terhubung dengan setiap kebutuhannya, namun tetap mengedepankan keamanan data nasabah dalam bertransaksi. Peluncuran kampanye ini bertepatan dengan peringatan kehadiran Bank DBS di Indonesia sejak tahun 1989.

Kampanye ‘Live more, Bank less’ menandakan keyakinan Bank DBS Indonesia bahwa dunia pada masa pascapandemi membutuhkan jenis bank yang berbeda – yang lebih fokus pada inovasi teknologi dan isu keberlanjutan.

Saat ini, Bank DBS Indonesia telah memprakarsai terobosan teknologi di industri perbankan dan terus melakukan upaya untuk mengintensifkan bank menjadi perusahaan teknologi berwawasan visioner yang menawarkan layanan keuangan modern.

Di saat yang sama, Bank DBS Indonesia terus turut meningkatkan sumbangsih dalam menangani masalah keberlanjutan lingkungan sesuai dengan tujuan pendiriannya. Kampanye ini akan bergulir di enam negara, termasuk Singapura, Tiongkok, Taiwan, Hong Kong, India, dan Indonesia.

President Director, PT Bank DBS Indonesia, Paulus Sutisna mengatakan, Slogan ‘Live more, Bank less’ yang pernah diluncurkan tahun 2018 silam telah berhasil memosisikan DBS Group sebagai salah satu pemimpin transformasi bank digital di Asia, termasuk Indonesia.

“Melalui penerapan layanan digital banking andalan yang pintar, intuitif dan inovatif, perbankan digital yang terfokus pada nasabah dinilai sangat relevan saat ini, didorong oleh cepatnya adopsi teknologi di seluruh sektor termasuk industri finansial. Hal ini juga yang turut memacu semangat Bank DBS Indonesia untuk terus berevolusi menjadi sebuah perusahaan teknologi yang dibarengi dengan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi, masyarakat dan lingkungan, tidak hanya sebagai sebuah institusi perbankan konvensional,” ujarnya, seperti keterangan resmi yangdikutip, Rabu (27/7.2022).

Komitmen ini muncul di tengah kesadaran bahwa dunia telah berubah menjadi lebih digital dari sebelumnya, dan terjadi percepatan dramatis dalam permintaan konsumsi digital, tetapi juga keyakinan yang meningkat bahwa tindakan mendesak harus diambil untuk mengatasi perubahan iklim dan masalah ketidakadilan sosial.

Menjadi bank yang berbeda

Kampanye ini merangkum beberapa aspek tentang bagaimana Bank DBS Indonesia mewujudkan sebagai bank yang berbeda, yakni membangun kepercayaan melalui layanan dan teknologi yang cutting-edge, menanamkan budaya startup, meningkatkan agenda keberlanjutan. dan komitmen pada inovasi.

