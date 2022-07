Bank DBS Indonesia Kenalkan Produk dan Fitur Lewat Mini Seri Drama. Penasaran? Cek Disini

Bisnis.com, JAKARTA - Sejak pandemi merebak, mini seri bergenre drama dengan nuansa romantis jadi sangat digemari penonton.

Studi yang dilakukan Parrot Analytics, perusahaan riset global yang mengukur dan memprediksi permintaan konten global, menemukan bahwa permintaan akan mini seri terus meningkat dari awal tahun 2018 hingga di akhir tahun 2020 dengan rekor 1,08 kali lebih tinggi dari rata-rata seri keseluruhan, di mana genre drama menuai permintaan sebesar 60%.

Oleh karena itu, Bank DBS Indonesia melihat peluang untuk menghadirkan cerita produk dan fitur andalan Bank DBS Indonesia dengan format mini seri drama melalui akun Instagram Bank DBS Indonesia, yaitu @dbsbankid.

Mini seri tersebut berjudul DBS heart work(s) yang menggambarkan keseharian karyawan Bank DBS Indonesia dalam menjalani kehidupan personal, profesional, dan berbagai konfliknya. Diawali dengan season satu pada tahun 2019, DBS heart work(s) baru saja merilis season keempatnya dengan kisah yang berbeda-beda di setiap season-nya.

Head of Group Strategic Marketing and Communications PT Bank DBS Indonesia Mona Monika mengatakan tujuan utama dibuatnya mini seri DBS heart work(s) adalah untuk meningkatkan awareness dan brand engagement dari brand positioning "Live more, Bank less" melalui konten yang relevan untuk pasar milenial.

"Tujuan kedua adalah untuk meningkatkan business impact dengan mengintegrasikan produk dan fitur yang relevan dengan audiens guna memberikan kontribusi kepada pertumbuhan pengguna produk digital kami," ujarnya seperti keterangan resmi yang dikutip, Rabu (27/7/2022).

Untuk menjawab antusiasme masyarakat, DBS heart work(s) tahun ini telah sampai pada season keempat yang mulai tayang pada Selasa, 21 Juni 2022.

Season ini menghadirkan Indira yang diperankan oleh Shindy Huang, salah satu tokoh di season dua. Selain itu, ditemani dua tokoh baru, yaitu Billy yang diperankan oleh Rendy Kjaernett dan Sandy yang diperankan oleh Frans Nickolas.

Sebelum menyaksikan DBS heart work(s), yuk kita simak lima fakta menarik mengenai mini seri DBS heart work(s):

1. Jalan cerita season empat yang sangat relatable dengan kehidupan milenial

Pada season keempat ini sosok Indira yang dulu muncul di season 2 kembali dihadirkan sebagai pemeran utama. Ia membawa kenangannya terdahulu namun sangat antusias akan posisi barunya di Bank DBS Indonesia yang lebih menantang. Indira akan ditemani oleh dua pemain baru, yaitu rekannya Billy dan Sandy sang investor.

2. Format yang unik

DBS heart work(s) ditayangkan setiap minggu melalui platform Instagram dengan total 20 episode. Setelah hampir tiga tahun berjalan, season empat ini menghadirkan mini seri berdurasi maksimal 2 menit 30 detik, dari yang sebelumnya hanya 60 detik, untuk menjawab permintaan penonton yang menginginkan durasi yang lebih lama.

3. Perwujudan prinsip “Live more, Bank less”

Memiliki prinsip “Live more, Bank less,” Bank DBS Indonesia berupaya memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga mereka dapat lebih menikmati hidup tanpa direpotkan dengan urusan perbankan, di mana turut tercermin dalam mini seri DBS heart work(s). Dengan menonton mini seri ini para penonton dapat memahami bagaimana produk dan layanan Bank DBS Indonesia dapat memudahkan para tokoh dalam keseharian mereka.

4. Popularitas season-season pendahulunya

DBS heart work(s) season 4 hadir berkat kesuksesan season 1-3 dalam menarik minat penonton. Pada tahun 2020, DBS heart work(s) menghasilkan total 5,4 juta digital engagement dengan sentimen media sosial yang positif, di mana audiens menanti episode baru setiap minggunya untuk menunggu kelanjutan cerita dan kemunculan tokoh favoritnya.

5. Dijuluki “best use of content”

Pada tahun 2020, mini seri ini berhasil meraih Bronze Winner dalam kategori ‘Best Use of Content’ yang diberikan oleh The ‘19th PR Asia Award’, dan menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang berkompetisi dengan berbagai perusahaan asal Australia, Singapura, India, dan negara lainnya.

“Mini seri DBS heart work(s) menyajikan cerita yang ringan namun tetap dibumbui konflik sehingga mengundang rasa penasaran penonton. Kami berharap mini seri ini dapat memberikan hiburan dan menghadirkan kesan Bank DBS Indonesia sebagai bank yang dekat dengan kehidupan masyarakat sehingga dapat menemani dan membantu nasabah memenuhi kebutuhan perbankannya sehari-hari,” ujar Mona Monika.