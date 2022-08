Rupiah Diramal Melemah, Cek Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA, BRI, dan BNI Senin (22/8)

Bisnis.com, JAKARTA – Pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan berlanjut pada perdagangan awal pekan, Senin (22/8/2022) di tengah berlangsungnya Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia selama 22-23 Agustus 2022.

Sekadar informasi, pada perdagangan terakhir, Jumat (19/8/2022), mata uang Garuda ditutup melemah 0,01 persen atau 1,5 poin ke Rp14.838 per dolar AS.

Macro Equity Strategist Samuel Sekuritas Indonesia Lionel Priyadi mengatakan dari sisi eksternal, pasar saham dan obligasi di Amerika Serikat cenderung flat pada Kamis (18/6/2022) akibat risalah rapat Federal Open Market Committee (FOMC) yang ambigu.

Sementara itu, indeks dolar AS pada Jumat (19/8/2022) menguat 0,58 persen menjadi 108,10, didorong oleh meningkatnya kecemasan atas kebijakan hawkish sejumlah bank sentral Eropa. Bank Sentral Norwegia, misalnya, menaikkan suku bunga acuannya sebesar 50 bps menjadi 1,75 persen untuk kedua kalinya secara berturut-turut guna menekan inflasi.

“Penguatan indeks dolar akan terus menekan rupiah, yang melanjutkan pelemahan 0,1 persen menjadi Rp14,838 per dolar AS. Kami memperkirakan depresiasi rupiah akan terus berlanjut, menyusul pernyataan dari Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo yang menyatakan posisinya untuk mempertahankan suku bunga acuan di 3,5 persen bulan ini,” kata Lionel dalam riset, dikutip Senin (22/8/2022).

Dengan kondisi tersebut, lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA (BBCA), BRI (BRI), dan BNI (BBNI) pada perdagangan hari ini, Senin (22/8/2022)? Simak uraian berikut:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.12 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.876 dan harga jual sebesar Rp14.896 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp14.759 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.059 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.05 WIB sebesar Rp14.883 dan Rp14.903 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.810 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.010 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 09.10 WIB masing-masing sebesar Rp14.835 dan Rp14.855.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.625 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp14.975 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, dan BNI pada Senin (22/8/2022)

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.759 15.059 E Rate 14.876 14.896 Bank Notes 14.759 15.059

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.810 15.010 E Rate 14.883 14.903

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.975 15.975 E Rate 14.835 14.855 Bank Notes 14.625 14.975

