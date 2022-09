Rupiah Diprediksi Melemah, Cek Kurs Jual Beli Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, dan BNI

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah diprediksi melemah terbatas karena level dolar AS yang masih tinggi dapat menekan mata uang di kawasan Asia.

"Pergerakan rupiah pada Rabu (7/9/2022) diprediksi dibuka fluktuatif tetapi ditutup melemah pada rentang Rp14.870 - Rp14.910 per dolar AS," papar Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam publikasi risetnya.

Rupiah ditutup menguat 22,00 poin atau 0,15 persen pada Rabu (6/9/2022) ke posisi Rp14.885,00 per dolar AS. Sementara indeks dolar AS pada pukul 15.10 WIB terpantau melemah 0,08 poin atau 0,07 persen ke level 109,4540. Selain rupiah, mata uang baht Thailand pada hari ini juga turut menguat sebesar 0,32 persen terhadap dolar AS.

Lantas, bagaimana kurs dolar AS di BCA, BRI, dan BNI pada perdagangan hari ini, Rabu (7/9/2022)? Simak uraian berikut:

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 08.19 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.889 dan harga jual sebesar Rp14.909 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA menetapkan harga beli sebesar Rp14.749 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.049 per dolar AS.

BRI

Selanjutnya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 08.35 WIB masing-masing sebesar Rp14.843 dan Rp14.923 untuk e-rate.

Sementara itu, BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp14.830 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.030 per dolar AS.

BNI

Adapun, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS untuk e-rate pada pukul 08.30 WIB masing-masing sebesar Rp14.872 dan Rp14.892.

Untuk bank notes BNI menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp14.715 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.065 per dolar AS.

Berikut kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, dan BNI hari ini, Rabu (7/9/2022):

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.749 15.049 E Rate 14.889 14.909 Bank Notes 14.749 15.049

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.830 15.030 E Rate 14.843 14.923

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 14.715 15.065 E Rate 14.872 14.892 Bank Notes 14.715 15.065

