Intip Promo Suku Bunga KPR BNI, Bank Panin, Bank Mandiri, dan BTN

Bisnis.com, JAKARTA — BNI, Bank Mandiri, Bank Panin, dan BTN per Oktober 2022 menawarkan promo suku bunga KPR atau kredit pemilikan rumah dengan strategi yang berbeda-beda. Di tengah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia, KPR masih menjadi ceruk pertumbuhan segmen konsumer.

Mengutip data Bank Indonesia (BI), KPR dan KPA tumbuh 7,7 persen secara tahunan atau year-on-year (yoy) menjadi Rp614,7 triliun per Agustus 2022. Pertumbuhan KPR menguat dibandingkan bulan sebelumnya, yakni 7,3 persen yoy.

Pada penghujung tahun ini perbankan aktif menggenjot penyaluran KPR. Salah satu cara untuk mengakuisisi nasabah KPR baru adalah menawarkan promo bunga tetap di tengah kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia.

Berikut deretan promo suku bunga KPR per Oktober 2022:

Promo Suku Bunga KPR BNI

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. atau BBNI menawarkan promo KPR dengan suku bunga mulai dari 2,76 persen per tahun. "BNI memberikan penawaran suku bunga mulai dari 2,76 persen p.a dan opsi bayar bunga saja hingga 2 tahun pertama, sehingga cicilan menjadi lebih ringan," kata Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo dalam siaran pers, Minggu (16/10/2022).

BNI Griya atau KPR BNI merupakan fasilitas pembiayaan konsumer yang dapat digunakan untuk pembelian, pembangunan, renovasi, top up, refinancing, hingga take over properti milik perusahaan. Besaran kredit yang dapat dikucurkan dari fasilitas ini disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan pemohon.

Promo Suku Bunga KPR Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. atau BMRI menyatakan kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia dalam dua bulan terakhir akan memberikan risiko kenaikan suku bunga KPR. Saat ini suku bunga dasar kredit (SBDK) untuk segmen kredit KPR sebesar 7,25 persen per 30 Juni 2022. Pada September 2022, Bank Mandiri memberikan pilihan suku bunga 3,88 persen fix 3 tahun atau 4,88 persen fix 5 tahun.

Bank Mandiri juga memberikan penawaran suku bunga berjenjenjang fix 10 tahun, mulai dari 3,98 persen fix tahun pertama hingga tahun ketiga. Kemudian, 7,68 persen fix tahun keempat hingga tahun keenam, lalu 9,68 persen fix tahun ketujuh hingga tahun kesepuluh.

Promo Suku Bunga KPR Bank Panin

PT Bank Pan Indonesia Tbk. atau Bank Panin (PNBN) menyatakan bahwa masa program kredit pemilikan rumah (KPR) dengan bunga tetap berjenjang 4,5 persen selama tiga tahun serta tanpa bunga mengambang atau floating masih berlaku per Oktober 2022.

Bank Panin menawarkan fasilitas KPR dengan bunga pasti yakni 4,50 persen fixed 3 tahun pertama, kemudian pada tahun keempat hingga keenam bunga ditetapkan 7,8 persen, dan selanjutnya bunga dipatok 9,8 persen sampai dengan jangka waktu tenor 20 tahun.

“Kecenderungan suku bunga ke depan itu naik, tetapi minimal nasabah kami yang sudah mengambil KPR tidak perlu khawatir karena sudah fixed berjenjang sampai lunas. Jadi tidak ada kekhawatiran soal suku bunga,” ujarnya di Jakarta, Kamis (13/10/2022).

Promo Suku Bunga KPR BTN

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. atau BBTN menetapkan suku bunga dasar kredit (SBDK) untuk segmen segmen KPR dan adalah 7,25 persen. Suku bunga kredit ini berlaku efektif per 31 Agustus 2022.

BTN juga menawarkan uang muka KPR mulai dari 1 persen dengan suku bunga 5 persen. Jangka waktu cicilannya hingga 20 tahun.

