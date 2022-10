Bos Bank Ina (BINA) Budijanto Soedarpo Resmi Mengundurkan Diri 

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Retail Banking PT Bank Ina Perdana Tbk. (BINA) Budijanto Soedarpo mengundurkan diri dari jabatannya.

Pengunduran diri lelaki yang pernah bekerja di Hongkong & Shanghai Banking Corporation (HSBC) itu diketahui dari keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Selasa (18/10/2022).

Dalam pengumuman tersebut diketahui bahwa pengunduran diri Budijanto dari jabatannya selaku Direktur perseroan efektif per 31 Desember 2022.

“Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, tidak ada,” tulis surat yang ditandatangani oleh Direktur Keuangan Kiung Hui Ngo.

Sekadar informasi, Budijanto diangkat sebagai Direktur Retail Banking Bank Ina oleh RUPS Luar Biasa pada 03 September 2021 dan telah dinyatakan sah berlaku efektif terhitung sejak tanggal ditetapkannya dalam Surat Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan tertanggal 29 November 2021.

Sebelum bekerja di Bank Ina, Budijanto pernah menjabat sebagai Head of Retail Banking Wealth Management Risk di HSBC (2017-2021), Senior Executive Vice President, Consumer Credit Risk and Collection di PT. Bank CIMB Niaga Tbk. (2013-2017) dan Head of Retail Risk, Greater Mekong Region (GMR) di Australian New Zealand Banking Group Limited (ANZ Bank) – Vietnam.

Budijanto sempat mengenyam pendidikan S2 di Queensland University of Technology, Australia pada 2001. Kemudian, mendapatkan gelar Teknik Sipil di Universitas Tarumanegara, Jakarta pada 1989.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Simak Video Pilihan di Bawah Ini :

Simak berita lainnya seputar topik artikel ini, di sini : bank ina direksi