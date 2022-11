Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini (3/11) di Tengah Sentimen The Fed

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah hari ini diprediksi tertekan oleh lonjakan dolar AS akibat langkah The Federal Reserve yang kembali menaikkan suku bunga acuan sebanyak 75 basis poin.

Berdasarkan data Bloomberg, kemarin (2/11/2022), rupiah mengakhiri perdagangan dengan pelemahan sebesar 0,12 persen atau 19 poin ke Rp15.646,5 per dolar AS. Mata uang Asia lainnya cenderung variatif di hadapan greenback.

Direktur PT Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi dalam risetnya menyebutkan berlanjutnya kebijakan hawkish The Fed diramal akan diikuti oleh bank sentral lain.

Lantas, bagaimana dengan kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, BNI, dan Mandiri pada hari ini?

Kurs Dolar di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) pukul 09.33 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.659 dan harga jual sebesar Rp15.679 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.18 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.494 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.794 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.494 15.794 E Rate 15.659 15.679 Bank Notes 15.494 15.794

Kurs Dolar di BRI Hari Ini

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.35 WIB masing-masing sebesar Rp15.660 dan Rp15.680 untuk e-rate.

Berdasarkan TT counter, BRI menetapkan harga beli sebesar Rp15.575 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.775 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.575 15.775 E Rate 15.660 15.680

Kurs Dolar di Bank Mandiri Hari Ini

Selanjutnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pukul 08.29 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.650 dan harga jual sebesar Rp15.670 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, Bank Mandiri sampai dengan berita ini terbit belum melakukan pembaruan atau update terhadap harga beli dan jual untuk bank notes.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.450 15.800 E Rate 15.650 15.670 Bank Notes - -

Kurs Dolar di BNI Hari Ini

Adapun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 09.32 WIB masing-masing sebesar Rp15.658 dan Rp15.678 untuk e-rate.

Untuk bank notes, BNI pada pukul 09.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.485 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.835 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.485 15.835 E Rate 15.658 15.678 Bank Notes 15.485 15.835

