Cek Kurs Dolar AS Hari Ini di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI, 11 Juli 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp16.228,5 pada perdagangan hari ini, Jumat (11/7/2025). Simak nilai kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 4,50 poin atau 0,03% menuju level Rp16.228,5 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat 0,12% ke 97,77.

Mata uang di Asia dibuka bervariasi. Yuan China, misalnya, menguat 0,04% bersama rupee India yang menguat sebesar 0,04%. Sementara itu, yen Jepang dan won Korea melemah dengan persentase masing-masing 0,33% dan 0,02%.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan ditutup melemah pada rentang Rp16.220-Rp16.270 hari ini.

Menurutnya, ada sejumlah faktor yang memengaruhi nilai tukar. Dari eksternal, risalah rapat The Fed bulan Juni mengungkapkan penurunan suku bunga akan terjadi akhir tahun ini, dengan alasan tekanan inflasi yang sudah mereda dan potensi pelemahan ekonomi dan pasar tenaga kerja.

Beberapa anggota Fed mendukung kemungkinan penurunan suku bunga pada pertemuan berikutnya, sementara yang lain tidak melihat adanya perubahan.

“Para pembuat kebijakan umumnya memandang inflasi terkait tarif cenderung bersifat sementara atau terbatas dan mencatat bahwa ekspektasi inflasi tetap terjaga dengan baik,” ujar Ibrahim, Kamis (10/7/2025).

Adapun, berikut kurs dollar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI, Jumat (11/7/2025):

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.58 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.213 dan harga jual sebesar Rp16.233 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.060 dan Rp16.360 per pukul 08.03.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.04 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.060 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.360 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.44 WIB masing-masing sebesar Rp16.208 dan Rp16.233 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.130 dan Rp16.330 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS per pukul 09.39 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.210 dan Rp16.240.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.000 dan harga jual senilai Rp16.350. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir Kamis pukul 10.04 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.31 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.000 dan Rp16.350.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.50 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.213 dan harga jual sebesar Rp16.228 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 09.50, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.100 dan jual sebesar Rp16.370. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.50.