Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini, 9 Juli 2025

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah menguat ke posisi Rp16.263 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan hari ini, Rabu (9/7/2025). Bagaimana dengan kurs dollar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI?

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka menguat 0,35% atau 57,5 poin ke level Rp16.263. Indeks dolar AS turun 0,18% atau 0,18 poin ke level 97,69.

Pengamat Forex Ibrahim Assuaibi mengatakan terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah pada hari ini. Dari luar negeri, terdapat kekhawatiran tentang kemungkinan dimulainya kembali perang dagang menyusul pengumuman kebijakan tarif AS oleh Presiden AS Donald Trump.

Dalam surat yang ditujukan kepada para pemimpin Jepang dan Korea Selatan, Trump mengumumkan tarif 25% untuk semua produk Korea Selatan dan Jepang yang dikirim ke AS, mulai 1 Agustus.

Trump juga telah merilis serangkaian surat yang menguraikan tarif perdagangan lebih tinggi kepada beberapa negara Asia dan Afrika. Selain itu, data ekonomi AS yang kuat memicu taruhan bahwa The Fed tidak akan memangkas suku bunga dalam beberapa bulan mendatang.

Ancaman tarif Trump juga memacu beberapa permintaan untuk greenback, di tengah kekhawatiran bahwa pungutan tersebut akan bersifat inflasi bagi ekonomi AS.

Adapun, berikut kurs dollar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Rabu 9 Juli 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 11.00 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.248 dan harga jual sebesar Rp16.268 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.090 dan Rp16.390 per pukul 08.05 WIB. Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.03 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.090 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.390 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 11,06 WIB masing-masing sebesar Rp16.241 dan Rp16.268 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.160 dan Rp16.360 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 09.15 WIB untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.225 dan Rp16.225.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.025 dan harga jual senilai Rp16.375. Angka tersebut merujuk pada pembaruan pukul 9.50 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.34 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.025 dan Rp16.375.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 11.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.250 dan harga jual sebesar Rp16.265 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.120 dan jual sebesar Rp16.390. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 11.05 WIB.