Rupiah Berpeluang Rebound! Cek Kurs Dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI Hari Ini

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah berpeluang rebound pada Jumat (11/11/2022) seiring dengan pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) setelah rilis data inflasi yang di bawah ekspektasi.

Sebelumnya, rupiah ditutup melemah mendekati Rp15.700 pada akhir perdagangan Kamis (10/11/2022) meskipun indeks dolar AS melemah. Rupiah ditutup melemah 36,5 poin atau 0,23 persen ke Rp15.693 per dolar AS.

Sementara itu, indeks dolar AS melemah 0,11 persen ke 110,42. Bersama dengan rupiah won Korea Selatan yang melemah 0,96 persen, peso Filipina melemah 0,31 persen, rupee India melemah 0,48 persen, dan yuan China melemah 0,04 persen.

Di sisi lain yen Jepang menguat sebesar 0,21 persen, diikuti oleh dolar Singapura yang juga menguat 0,11 persen, dan dolar Taiwan naik sebesar 0,04 persen.

Lantas, bagaimana dengan kurs jual beli dolar AS di BCA, BRI, BNI, dan Mandiri pada hari ini?

BCA

PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) pukul 10.29 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.501 dan harga jual sebesar Rp15.521 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.31 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.374 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.674 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BCA Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.374 15.674 E Rate 15.501 15.521 Bank Notes 15.374 15.674

BRI

Adapun, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 10.30 WIB masing-masing sebesar Rp15.498 dan Rp15.518 untuk e-rate.

Berdasarkan TT counter, BRI menetapkan harga beli sebesar Rp15.430 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.630 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BRI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.430 15.630 E Rate 15.498 15.518

Bank Mandiri

Selanjutnya, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pukul 09.37 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.500 dan harga jual sebesar Rp15.520 berdasarkan e-rate.

Sementara itu, berdasarkan bank notes, Bank Mandiri pada pukul 09.06 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.510 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.560 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.300 15.650 E Rate 15.500 15.520 Bank Notes 15.510 15.560

BNI

Adapun PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BNI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pukul 10.30 WIB masing-masing sebesar Rp15.473 dan Rp15.493 untuk e-rate.

Untuk bank notes, BNI pada pukul 10.20 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.335 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.685 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS BNI Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) TT Counter 15.335 15.685 E Rate 15.473 15.493 Bank Notes 15.335 15.685

