Mandiri Bintan Marathon Naikkan Standar ke Level Internasional

Bisnis.com, JAKARTA - Setelah sukses menggaet 2.400 peserta pada penyelenggaraan tahun lalu, dan melanjutkan momentum positif dari keberhasilan Mandiri Jogja Marathon awal tahun ini, penyelenggara Mandiri Bintan Marathon antara lain Bintan Resorts dan iSport resmi mengumumkan kembalinya ajang sport tourism unggulan di Pulau Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, yang akan digelar pada 8–9 November 2025.

Event ini menargetkan hingga 5.000 peserta, baik dari dalam negeri maupun mancanegara, disertai pembenahan kualitas di berbagai lini sebagai bagian dari strategi akselerasi event ke level dunia.

Sebagai mitra strategis, Bank Mandiri menunjukkan peran aktifnya dalam mendukung akselerasi Mandiri Bintan Marathon melalui pendekatan digital dan komitmen terhadap sport tourism berkelanjutan.

Melalui platform Livin’ Sukha, peserta ditawarkan kemudahan dalam proses registrasi serta pilihan paket bundling yang mencakup tiket, akomodasi, dan transportasi dalam satu sistem transaksi yang efisien.

“Livin’ Sukha kami kembangkan bukan hanya untuk mendukung gaya hidup sehat, tapi juga sebagai solusi terintegrasi yang mempermudah akses peserta terhadap seluruh kebutuhan perjalanan mereka,” ujar Vice President Corporate Banking 1 Group Bank Mandiri Inggri Tanri Nawa.

Bank berlogo pita emas ini menambahkan, berbagai penawaran eksklusif turut dihadirkan mulai dari cashback hingga diskon khusus bagi pengguna Livin’ dan pemegang kartu Mandiri guna memberikan pengalaman yang lebih hemat dan nyaman. Informasi lengkap terkait pemesanan tiket Mandiri Bintan Marathon 2025 dapat diakses melalui link bmri.id/BintanMarathon25.

Dari sisi performa, Livin’ by Mandiri terus menunjukkan akselerasi pertumbuhan yang solid. Sepanjang Januari hingga Mei 2025, aplikasi ini mencatat lebih dari 1,5 miliar transaksi finansial atau tumbuh 22% secara tahunan.

Nilai transaksi yang tercatat mencapai Rp1.741 triliun, meningkat 12%, dan jumlah user register melonjak menjadi 31,7 juta, naik 25% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dukungan melalui Livin’ Sukha diharapkan menjadi fondasi digital yang memperkuat pengalaman peserta selama mengikuti Mandiri Bintan Marathon 2025.

Sementara itu, Head Commercial Bintan Resorts Raja Azmizal Usman mengatakan, pihaknya sangat antusias menyambut babak baru, di mana event ini semakin menempatkan Bintan Resorts dan Mandiri Bintan Marathon di mata dunia. Dia juga menyampaikan bahwa pada bulan Mei 2025, event ini telah resmi mengantongi sertifikasi AIMS (Association of International Marathons and Distance Races) yang merupakan asosiasi internasional bergengsi, menaungi penyelenggara event lari jarak jauh.

“Sertifikasi AIMS ini sangat dinanti para pecinta lari, dan terbukti saat pendaftaran dibuka melalui aplikasi Livin’ Sukha by Mandiri, tiket Early Bird langsung habis terjual hanya dalam enam jam,” tambahnya.

“Apresiasi yang mendalam kepada seluruh pemangku kepentingan yang telah memberikan dukungan termasuk Pemerintah Kabupaten Bintan, Provinsi Kepulauan Riau, Bintan Resorts Council serta kepada mitra utama Bank Mandiri dan Hotel Partner yaitu Four Points by Sheraton Bintan, Lagoi Bay, atas komitmen dan kontribusi luar biasa yang diberikan. Seiring meningkatnya pengakuan di kancah internasional, Mandiri Bintan Marathon kian siap untuk menarik perhatian dunia.

“Visi kami adalah tidak sekadar menjadi tuan rumah ajang kelas dunia, tetapi juga menjadikan event ini sebagai ikon destinasi sport tourism yang membanggakan Indonesia,” ujarnya.

Dengan pengakuan internasional yang semakin kuat, Mandiri Bintan Marathon bersiap menarik perhatian dunia. “Inilah visi kami menjadikan kawasan pariwisata Bintan Resorts bukan hanya sebagai lokasi event berkelas, tetapi sebagai ikon sport tourism internasional yang membanggakan Indonesia,” tegas Raja.

Sebagai mitra World Athletics, AIMS menjadikan sertifikasi ini sangat bernilai. Race Director iSport Pandu Bagus Buntaran mengatakan, standar tersebut menjamin kualitas menyeluruh: pengukuran rute Full, Half Marathon dan 10K yang akurat, sistem pencatatan waktu presisi, race village yang tertata, hingga keselamatan peserta.

“Catatan waktu peserta dapat digunakan sebagai kualifikasi ke Boston, Berlin, dan London Marathon,” katanya.

Lokasi pelaksanaan di Lagoi Bay pun menyajikan pengalaman istimewa.

Tak hanya menawarkan pemandangan alam pantai yang memesona serta fasilitas wisata bertaraf internasional, event ini juga mengangkat kekayaan budaya lokal. Tahun ini, tema khusus yang diangkat berasal dari kearifan lokal masyarakat Suku Laut di Kepulauan Riau yang diwujudkan dalam desain medali eksklusif bagi para finisher merepresentasikan filosofi dan nilai tradisional daerah tersebut.

Sebagai destinasi yang pernah meraih penghargaan dalam bidang pariwisata berkelanjutan, Bintan Resorts di bagian utara Pulau Bintan terus menunjukkan komitmennya terhadap pelestarian lingkungan.

Lewat setiap pelaksanaan event, peserta diajak untuk ikut ambil bagian dalam perubahan salah satunya dengan langkah sederhana namun berdampak besar, yakni pengurangan penggunaan plastik sekali pakai. Inisiatif ini dijalankan bersama komunitas lokal sebagai bentuk tanggung jawab bersama demi masa depan bumi yang lebih lestari.

Untuk kenyamanan peserta, Mandiri Bintan Marathon bermitra dengan Four Points by Sheraton Bintan, Lagoi Bay sebagai hotel resmi. Terletak strategis di jantung Lagoi Bay, hotel ini menyediakan harga khusus peserta serta berbagai fasilitas unggulan yang bisa diakses melalui Livin’ Sukha by Mandiri.

Dikenal dengan vila tepi laut, panorama laut di setiap balkon, serta El Lagoi Beach Club, kolaborasi ini memperkaya sinergi menjadikan Mandiri Bintan Marathon bukan sekadar event lari, melainkan perjalanan yang praktis, menyenangkan, dan berkesan di destinasi tropis kelas dunia.