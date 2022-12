Kaleidoskop 2022: Naiknya Suku Bunga dan Upaya BI Mati-matian Jaga Rupiah

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah mengalami gejolak yang sangat tinggi sepanjang 2022 seiring dengan meningkatnya ketidakpastian pasar keuangan global. Simak kaleidoskop 2022 di sektor moneter, khususnya terkait rupiah dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI).

Periode 2022 menghentakkan ekonomi global seiring Pengetatan kebijakan moneter negara maju, khususnya bank sentral Amerika Serikat (AS) The Fed, dalam menaikkan suku bunga atau Fed Funds Rate (FFR). Kebijakan yang dilakukan secara agresif tersebut telah mendorong naiknya kurs dolar AS yang dikenal dengan fenomena strong dollar.

Disertai tingginya persepsi risiko investor global, kondisi tersebut telah menyebabkan aliran keluar investasi portofolio dan tekanan pelemahan nilai tukar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.

Lantas, apa saja langkah yang diterapkan Bank Indonesia untuk mengantisipasi gejolak sektor keuangan sepanjang 2022?

Sejumlah upaya telah dilakukan BI untuk memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya. Salah satunya, dengan melanjutkan intervensi di pasar valas melalui transaksi spot, Domestic Non Deliverable Forward (DNDF), dan pembelian/penjualan Surat Berharga Negara (SBN) di pasar sekunder.

BI juga melakukan strategi operation twist, yaitu penjualan atau pembelian SBN di pasar sekunder. Upaya ini dilakukan dengan meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN bagi masuknya investasi portofolio asing melalui kenaikan yield SBN tenor jangka pendek sejalan dengan kenaikan suku bunga BI7DRR dan kenaikan struktur yield SBN jangka panjang yang lebih rendah.

Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi XI DPR RI pada akhir November lalu, Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo menyampaikan bahwa BI telah mati-matian menjaga stabilitas rupiah di tengah gejolak global yang sangat tinggi.

Selain dua kebijakan tersebut, Perry mengatakan bahwa cadangan devisa Indonesia juga terkuras demi memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah.

Dia menyampaikan cadangan devisa anjlok secara signifikan, yaitu dari US$139,1 miliar pada kuartal I/2022 menjadi US$130,8 miliar pada kuartal III/2022, sekitar US$8,3 miliar atau Rp130,3 triliun (kurs Rp15.700 per dolar AS).

“Kami tahun ini memang mati-matian menstabilkan nilai tukar rupiah. Kami intervensi dalam jumlah yang besar, itulah kenapa cadangan devisa turun dari US$139,9 miliar menjadi sekitar US$130,1 miliar,” katanya.

Pada Rapat Dewan Gubernur (RDG) pekan lalu, Kamis (22/12/2022), BI menerbitkan instrumen operasi moneter (OM) valas yang baru untuk mendorong penempatan Devisa Hasil Ekspor (DHE), khususnya dari ekspor Sumber Daya Alam (SDA), guna memperkuat stabilitas rupiah.

Melalui instrumen operasi moneter valas tersebut, BI menawarkan imbal hasil yang kompetitif sehingga DHE bisa disimpan lebih lama di dalam negeri. Skema ini juga disertai dengan pemberian insentif kepada bank

“Kami terus lakukan langkah matian untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah supaya imported inflation tidak terlalu tinggi, stabilitas moneter dan keuangan terjaga, serta kondisi korporasi juga baik,” kata Perry.

BI mencatat, nilai tukar rupiah hingga 21 Desember 2022 terdepresiasi sebesar 8,56 persen secara tahun berjalan (year-to-date/ytd) dibandingkan dengan level akhir 2021.

Sementara itu, pada periode yang sama, indeks nilai tukar dolar AS terhadap mata uang utama (DXY) tercatat masih tinggi pada level 104,16 per 21 Desember 2022.

DIa mengatakan bahwa meski terdepresiasi tinggi, namun perkembangan nilai tukar rupiah tersebut masih cukup positif di tengah dolar AS yang masih kuat dan ketidakpastian pasar keuangan global yang masih tinggi.

“Depresiasi nilai tukar rupiah tersebut relatif lebih baik dibandingkan dengan depresiasi mata uang sejumlah negara lain di kawasan, seperti China yang mencapai 8,96 persen ytd dan India 10,24 persen ytd,” katanya.

Pegawai menunjukan mata uang rupiah dan dolar Amerika Serikat di Dolar Asia Money Changer, Jakarta, Senin (18/7/2022). Bisnis - Himawan L Nugraha

Kenaikan Suku Bunga Acuan

Sepanjang 2022, BI telah menaikkan suku bunga acuan (BI-7 Day Reverse Repo Rate/BI7DRR) sebesar 200 basis poin hingga ke level 5,5 persen, tertinggi sejak Agustus 2029.

Pada awal pandemi Covid-19, BI menurunkan suku bunga acuan hingga ke level 3,5 persen pada Februari 2021. Sejak saat itu, suku bunga acuan bertahan pada level 3,5 persen selama 18 bulan hingga Juli 2022.

Kenaikan suku bunga acuan sejak pandemi Covid-19 dilakukan pada Agustus 2022, yaitu sebesar 25 basis poin ke level 3,75 persen.

Saat itu, Perry menyampaikan kenaikan suku bunga tersebut untuk memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan ekspektasi inflasi akibat kenaikan harga BBM nonsubsidi dan inflasi volatile food, serta memperkuat kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah agar sejalan dengan nilai fundamentalnya dengan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global.

Kenaikan suku bunga acuan terus berlanjut hingga 3 bulan berikutnya, masing-masing sebesar 50 basis poin pada September, Oktober, dan November, hingga ke level 5,25 persen.

Pada RDG Desember 2022, BI mulei mengurangi agresivitas kenaikan BI7DRR. Suku bunga acuan dinaikkan sebesar 25 basis poin menjadi 5,5 persen.

Perry menyampaikan, kenaikan suku bunga acuan yang lebih terukur sebagai langkah lanjutan untuk secara front loaded, pre-emptive, dan forward looking memastikan terus berlanjutnya penurunan ekspektasi inflasi dan inflasi, serta untuk mendukung stabilitas rupiah.

“Kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah terus diperkuat untuk mengendalikan inflasi barang impor [imported inflation] di samping untuk memitigasi dampak rambatan dari masih kuatnya dolar AS dan masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global,” kata Perry.

Chief Economist Bank Mandiri Andry Asmoro menyampaikan bahwa dari sisi eksternal, bank sentral negara maju, termasuk Amerika Serikat, Inggris, dan Eropa telah memberikan sinyal kenaikan suku bunga yang lebih lambat pada 2023 mendatang.

Hal ini menunjukkan laju inflasi global telah mencapai puncaknya, tetapi tetap tinggi untuk jangka waktu yang lebih lama. Hal ini akan memberikan ruang bagi penurunan suku bunga kebijakan yang mungkin mulai terjadi pada 2024.

Andry menilai, fundamental ekonomi Indonesia yang kuat dapat menekan sentimen negatif dari gejolak global, diantaranya kekhawatiran akan risiko resesi global, ketidakpastian yang berkepanjangan, serta arus masuk modal dan mata uang yang masih mengalami tekanan di pasar negara berkembang, termasuk Indonesia.

Dari sisi domestik, dia memperkirakan tingkat inflasi akan tetap tinggi setidaknya hingga semester I/2023, yaitu mencapai 5 hingga 6 persen secara tahunan dikarenakan oleh base effect pada semester I/2022. Sementara itu, laju inflasi diperkirakan akan melambat menuju kisaran 3,5 hingga 4 persen pada akhir 2023.

Dengan perkembangan inflasi domestik yang terkendali dan sektor eksternal yang tangguh, BI dinilai akan mengikuti negara maju dalam memperlambat kenaikan suku bunga acuan.

"BI7DRR kami perkirakan akan meningkat menjadi 5,75 persen pada 2023 karena inflasi tahunan diperkirakan tetap berada di atas kisaran target inflasi 2-4 persen pada semester I/2023,” katanya, Kamis (22/12/2022).

