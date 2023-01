Cek Kurs Mandiri, BCA BNI dan BRI Hari ini (18/1) saat Rupiah dalam Tren Melemah

Bisnis.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS masih melanjutkan tren pelemahan setelah dibuka melemah 0,16 persen atau susut 23,50 basis poin ke level Rp15.188 per dolar pada awal perdagangan.

Di samping itu, indeks dolar AS juga terpantau melemah 0,01 persen menjadi 102,37. Kendati indeks dolar AS menunjukkan tanda-tanda kelesuan, sejumlah mata uang di Asia juga terpantau alami pelemahan.



Lebih rinci, Peso Filipina terpantau terkoreksi 0,13 persen, yuan China terkoreksi 0,07 persen, ringgit Malaysia terkoreksi 0,12 persen dan baht Thailand terkoreksi 0,18 persen.



Adapun, pada perdagangan kemarin,Selasa (17/1/2023) rupiah dilaporkan ditutup melemah 120 poin ke posisi Rp15.165 per dolar AS.



Lantas, bagaimana nilai tukar dolar AS di BRI, Mandiri, BNI dan BCA hari ini Rabu (18/1/2023)?

Bank Mandiri

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. pada pukul 08:25 WIB, Rabu (18/1/2023) menetapkan harga beli dolar AS senilai Rp15.150 dan harga jual Rp15.180 berdasarkan special rate. Sementara secara TT Counter, pembaruan terakhir tercatat pada pukul 19:16 WIB harga beli dolar AS Rp14.950 dengan harga jual Rp15.300.

Disamping itu, secara Bank Notes pada pukul 09:17 harga beli dolar As Rp15.900 dengan harga jual Rp15.250.

Kurs Jual Beli Dolar AS Bank Mandiri Kurs Beli (Rp) Jual (Rp) Special Rate 15.150 15.180 TT Counter 15.950 15.300 Bank Notes 15.900 15.250

Adapun, yang dimaksud dengan special rate yakni kurs indikasi untuk transaksi dengan nominal di atas USD 25.000 (ekivalen), jika nasabah akan bertransaksi dapat segera menghubungi cabang untuk mendapatkan kurs yang berlaku

Bank Central Asia (BCA)

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) menetapkan kurs dolar rupiah secara e-rate pada Rabu (18/1/2022) pada pembaruan terbaru pukul 10:56 WIB dengan harga beli Rp15.143 dan harga jual Rp15.158. Secara TT Counter hingga pukul 09:02 WIB harga beli Rp15.045 dan harga jual Rp15.345.

Sementara secara Bank Notes pada pukul 08:19 WIB harga beli Rp15.020 dan harga jual Rp15.320.