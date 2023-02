Daftar Universitas Terbaik di Indonesia Versi QS WUR 2023, UGM Salip UI

Bagikan A- A+

Bisnis.com, JAKARTA - Quacquarelli Symonds World University Rankings (QS WUR) 2023 kembali mengumumkan peringkat perguruan tinggi atau universitas terbaik di Indonesia.

Enam indikator digunakan dalam pemeringkatan kampus terbaik yang meliputi reputasi akademik, reputasi tempat berkarier, rasio dosen dan mahasiswa, publikasi, penelitian, dan kutipan akademi sampai rasio siswa internasional dan staf internasional.

Sejak diumumkan kampus terbaik pada 2018 lalu, kini ada sejumlah posisi di sejumlah kampus yang mengalami perubahan.

Tentunya, hasil pemeringkatan ini bisa menjadi salah satu acuan untuk melihat kualitas suatu perguruan tinggi yang juga dapat menjadi salah satu rekomendasi bagi calon mahasiswa dalam memilih perguruan tinggi.

Lantas, apa saja universitas terbaik di Indonesia versi QS WUR 2023? Berikut ulasan Bisnis selengkapnya.

1. Universitas Gadjah Mada

Di Indonesia posisi Universitas Gadjah Mada (UGM )naik peringkat dari 2018 lalu, yaitu ketiga menjadi pertama di tahun 2023. Adapun secara global, UGM berada di posisi ke 231 dengan skor keseluruhan 40,2. Saat ini ada sekitar 55.000 mahasiswa, 1.187 mahasiswa asing dan 2.500 anggota fakultas saat ini.

2. Institut Teknologi Bandung

ITB masih menduduki peringkat kedua universitas terbaik di Indonesia dengan skor 39,5. Posisi ini terus dipertahankan sejak 2018 lalu. Sementara, secara global ITB menduduki posisi ke-235.

Saat ini, kampus utama ITB menjadi sekolah teknik pertama di Indonesia. Adapun, total mahasiswa ITB sendiri mencapai 22.700, di mana sebanyak 703 merupakan mahasiswa internasional.

3. Universitas Indonesia

UI mengalami kemerosotan peringkat dari 2018 lalu, yaitu nomor satu menjadi nomor tiga, dibawah UGM dan ITB dengan skor 38,7. Adapun, secara global UI menduduki peringkat dunia ke-248.

Menjadi universitas negeri tertua di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 160 tahun di bidang pendidikan, UI kini memiliki total mahasiswa sebanyak 36.035 dengan 1.651 mahasiswa internasional.

4. Universitas Airlangga

UNAIR berada di peringkat keempat di Indonesia dengan skor 29,9. Posisi UNAIR di kancah perguruan tinggi dunia semakin pun kian kokoh setelah berhasil naik 96 peringkat, dari posisi 465 ke posisi 369 dunia. Soal jumlah siswa, universitas ini memiliki 28.701 mahasiswa dengan rincian 850 mahasiswa internasional.

5. Institut Pertanian Bogor

IPB menduduki posisi kelima sebagai universitas terbaik di Indonesia. Sama seperti ITB, IPB sendiri sejak 2018 tidak mengalami perubahan posisi. Adapun, secara global IPB berada di 449 dengan total skor 26,2.

6. Institut Teknologi Sepuluh September

ITS berhasil berada di peringkat keenam dalam universitas terbaik di Indonesia. Berdasarkan pemeringkatan oleh Quacquarelli Symonds (QS) World University Rankings (WUR) 2022 yang telah rilis, ITS menduduki peringkat ke 701-750. Adapun, jumlah mahasiswa ITS sebanyak 18.415, di mana sebanyak 517 merupakan mahasiswa internasional.

7. Universitas Padjajaran

UNPAD berada pada peringkat ketuju sebagai universitas terbaik di Indonesia. Sementara itu, secara global peringkat UNPAD ada di 801-1.000. Total mahasiswa di UNPAD adalah 31.751, di mana sebanyak 329 merupakan mahasiswa internasional.

8. Universitas Diponegoro

Sedangkan untuk UNDIP sendiri berada di posisi kedelapan. Posisi ini turun peringkat dari 2018, yaitu kesembilan. Sama seperti IPB, posisi UNDIP pun berada di peringkat ke 801-1.000 secara global dengan total mahasiswa sebanyak 35.688 dengan 884 mahasiswa internasional.

