BCA Siapkan Layanan Spesial Nasabah Prioritas di Expoversary 2023

Bisnis.com, JAKARTA – PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) menyiapkan pendekatan dan pelayanan khusus bagi para nasabah solitaire dan prioritas pada gelaran BCA Expoversary 2023.

Hal itu mencakup promo bisnis dan wealth management, promo produk-produk perbankan, hingga lounge eksklusif yang menjadi shelter point bagi nasabah solitaire dan prioritas saat menikmati gelaran BCA Expoversary 2023.

Adrianus Wagimin, Executive Vice President Individual Customer Business Development BCA, menyebutkan bahwa pada gelaran BCA Expoversary 2023, pihaknya semakin kuat dalam mengantarkan manfaat-manfaat yang dibutuhkan oleh segmen nasabah solitaire dan prioritas.

Hal itu tidak terlepas dari kontribusi besar segmen tersebut terhadap bisnis perseroan. Untuk diketahui, nasabah solitaire dan prioritas merupakan nasabah jumbo dengan nominal minimum simpanan senilai Rp5 miliar dan Rp500 juta.

Saat ini, BCA menghimpun sekitar 4.000-an nasabah BCA Solitaire dan 190.000-an nasabah BCA Prioritas. Secara keseluruhan, lanjut Adri, kontribusi segmen nasabah tersebut mencapai 50 persen terhadap portofolio dan pendapatan bisnis perseroan.

“Sebagian besar dari nasabah BCA Solitaire dan Prioritas merupakan pedagang. Selain itu, banyak juga profesional seperti dokter, IT, dan lainnya, yang bergabung by invitation only. Hal ini karena kami membidik hubungan jangka panjang dengan nasabah,” tutur Adri di sela-sela gelaran BCA Expoversary di ICE BSD Tangerang, Sabtu (25/2/2023).

Untuk para nasabah terpilih tersebut, Adri menegaskan bahwa BCA Expoversary 2023 menyediakan berbagai benefit serta layanan prima yang terbaik semata-mata untuk memuaskan kebutuhan para nasabah.

Salah satunya, lounge mewah dan nyaman yang dapat digunakan nasabah solitaire dan prioritas sebagai tempat istirahat di sela-sela kegiatan berbelanja maupun menjelajah 10 hall ICE BSD yang menjadi venue BCA Expoversary 2023.

Pihaknya juga menyediakan beragam benefit menarik. Di antaranya benefit itu yakni potongan minimum administrasi hingga Rp1 juta rupiah untuk transaksi kredit kendaraan bermotor (KKB) serta bunga flat 5,66% dan cashback Rp666.000 untuk pembelian motor premium.

Tidak ketinggalan penawaran khusus untuk pembelian produk-produk wealth management, mulai dari investasi hingga proteksi, baik berupa diskon maupun cashback yang jauh lebih menarik dibandingkan dengan promo untuk nasabah biasa.

“Juga ada penawaran khusus dari developer, mitra-mitra perumahan, untuk nasabah solitaire dan prioritas yang dikemas secara spesifik dalam rangka memberikan manfaat kepada para nasabah,” ujarnya.

Begitu pula bagi para nasabah solitaire dan prioritas yang melakukan transaksi bisnis dengan partner-partner privilege BCA selama gelaran BCA Expoversary 2023 akan mendapatkan benefit tambahan.

“Jadi kita berusaha memberikan benefit sebanyak-banyaknya, sesuai dengan kebutuhan para nasabah solitaire dan prioritas.”

Adapun, lanjut Adry, gelaran BCA Expoversary 2023 akan dilakukan di 5 kota terpisah. Selain Jakarta, BCA Expoversary 2023 juga digelar di Surabaya, Jawa Timur. Selanjutnya, BCA Expoversary 2023 juga akan dilangsungkan secara offline di Palembang dan Medan pada 3 – 5 Maret, Malang pada 11 – 12 Maret, serta Makasar pada 17 – 19 Maret.

