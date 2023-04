Eks Bankir Mandiri (BMRI) Jadi Corporate Secretary BTN (BBTN)

Bisnis.com, JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. (BBTN) telah menunjuk Ramon Armando sebagai corporate secretary BTN menggantikan Achmad Chaerul.

Sebelum ditunjuk sebagai corporate secretary, Ramon menempati posisi head of marketing communication division serta head of digital channel division di Bank BTN. Kiprahnya di Bank BTN dimulai sejak 2020.

Sebelumnya dia telah lama berkarir di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) sejak 2003 hingga kemudian bergabung dengan BTN. Jabatan terakhir Ramon di Bank Mandiri adalah sebagai VP Retail Marketing Communication.

Tugas baru Ramon sebagai corporate secretary telah efektif berlaku sejak akhir pekan lalu atau 14 April 2023. "Penunjukan Ramon Armando sebagai sekretaris perusahaan telah mendapatkan persetujuan dari Dewan Komisaris," tulis Manajemen BTN dalam keterbukaan informasi pada beberapa waktu lalu.

Adapun, Achmad Chaerul yang posisinya digantikan Ramon kini ditunjuk menjadi Ketua Tim Strategi Pengembangan Syariah BTN.

Ramon mengatakan tidak ada penugasan khusus atas penunjukannya sebagai corporate secretary. Ia hanya akan fokus pada penguatan komunikasi yang sesuai good corporate governance yang telah berjalan sebelumnya.

Ia juga mengatakan akan memprioritaskan komunikasi dengan berbagai stakeholders terkait dan publik dalam menjaga reputasi bank.

"Terutama, untuk mengawal misi utama BTN yakni mendukung pembiayaan rumah untuk rakyat khususnya masyarakat berpenghasilan rendah dan para milenial, sekaligus menuju visi BTN sebagai The Best Mortgage Bank in Southeast Asia in 2025,” ujar Ramon.

