Profil Henry Panjaitan Wadirut Bank Mandiri (BMRI) Jebolan BNI

Bisnis.com, JAKARTA — PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) resmi mengangkat Henry Panjaitan menjadi Wakil Direktur Utama dalam RUPS 4 Agustus 2025, menggantikan Riduan yang kini menjadi Direktur Utama bank berpita emas.

Sebelum dipercaya mengemban posisi strategis di Bank Mandiri, Henry terakhir menjabat sebagai Direktur Bisnis Penjaminan di PT Jamkrindo sejak Oktober 2022. Di lembaga penjaminan milik negara tersebut, dia memainkan peran penting dalam memperkuat fungsi bisnis penjaminan nasional.

Sebelum bergabung dengan Jamkrindo, karier Henry banyak dihabiskan di industri perbankan. Dia pernah menduduki berbagai posisi strategis, termasuk sebagai Direktur Treasury & International serta General Manager Divisi Internasional di PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI).

Dari sisi pendidikan, Henry merupakan lulusan Universitas Padjadjaran untuk jenjang sarjana. Ia kemudian melanjutkan studi magister di The University of New South Wales, Australia.

Corporate Secretary Bank Mandiri, M. Ashidiq Iswara, menjelaskan bahwa penyesuaian susunan pengurus merupakan bentuk komitmen perusahaan untuk menjaga organisasi tetap adaptif terhadap dinamika industri dan tantangan ke depan, sejalan dengan arah kebijakan pembangunan ekonomi nasional.

“Perubahan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang Bank Mandiri untuk memperkuat struktur organisasi, meningkatkan sinergi antarfungsi, serta mempercepat pengambilan keputusan strategis guna mendukung transformasi bisnis dan berkontribusi pada penguatan ekonomi berbasis kerakyatan,” ujar Ashidiq Iswara dalam keterangan resminya.

Dia menyampaikan langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi Bank Mandiri sebagai institusi keuangan nasional yang unggul, serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan melalui tata kelola yang lebih solid dan profesional.

“Kami menyambut baik kehadiran Bapak Zulkifli Zaini dan Bapak Henry Panjaitan dalam formasi kepengurusan yang baru. Kami percaya bahwa komposisi pengurus yang tepat akan memberikan nilai tambah bagi strategi bisnis jangka panjang Bank Mandiri, serta memperkuat daya saing di tengah lanskap industri yang terus berubah,” tambahnya.

Berikut susunan terbaru Dewan Komisaris dan Direksi Bank Mandiri (BMRI):

Dewan Komisaris:

Komisaris Utama/Independen: Kuswiyoto

Wakil Komisaris Utama/Independen: Zainudin Amali

Komisaris: Muhammad Yusuf Ateh

Komisaris: Luky Alfirman*

Komisaris: Yuliot*

Komisaris Independen: Mia Amiati*

Komisaris Independen: Zulkifli Zaini*





Direksi: