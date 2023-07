Pemain Asing Baru Siap Ramaikan Bank di Indonesia

Bisnis.com. JAKARTA – Industri perbankan Indonesia tampaknya masih terus menarik minat dari para pelaku asal luar negeri. Setelah sebelumnya diramaikan oleh investor asal Jepang, Korea Selatan, Thailand dan Singapura, kini pemain asal Taiwan dikabarkan berminat serius masuk ke Indonesia.

Seperti dilaporkan oleh Bloomberg, Senin (24/7/2023), salah satu perbankan raksasa asal Taiwan yakni Cathay United Bank Co. tengah berupaya mengalihkan fokus bisnisnya ke kawasan Asia Tenggara. Adapun, sejak 2020 hingga 2022 Cathay telah meningkatkan kapasitas bisnisnya di Vietnam.

Di negara tersebut Cathay telah meningkatkan perekrutan tenaga kerja hingga 75 persen. Langkah serupa pun dilakukan perseroan di Singapura. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Head of Southeast Asia dari Cathay United Bank yakni Benny Miao. Adapun, Cathay United Bank Co. merupakan entitas dari Cathay Financial Group Holding Co.