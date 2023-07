Profil Fankar Umran, Dirut Baru Askrindo

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Fankar Umran resmi menjadi Direktur Utama PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo) pada Senin (31/7/2023). Dia menggantikan Priyastomo yang sebelumnya menjabat sebagai direktur utama pada 2021.

Pria kelahiran Makassar, 1 Januari 1964 tersebut mengawali karirnya sebagai bankir dengan menjadi management trainee PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.

Fankar kemudian dipercaya untuk menduduki beberapa jabatan penting. Dia pernah menjabat sebagai pemimpin cabang BRI di Madiun, Banda Aceh, hingga Jayapura pada 1998-2008.

Dia juga pernah menjabat sebagai wakil pemimpin wilayah BRI di Makassar dan Surabaya pada 2011-2014. Dia kemudian dapuk menjadi wakil inspektur audit internal wilayah Medan dan Semarang pada 2011-2014.

Dia pernah menjabat sebagai pemimpin wilayah BRI pada kurun waktu 2014-2020 di Jakarta 2, Bandung, Denpasar, hingga Banda Aceh. Pada 2020, dia diangkat sebagai Direktur Utama PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS).

Di bawah kepemimpinannya, BRINS meraih penghargaan dari berbagai institusi di antaranya The Best & The Strongest Insurance Company di Indonesia, General Insurance Market Leader 2021, dan Platinum Awards The Best Performing General Insurance.

Fankar pernah mengemban pendidikan Master Business Admininstration Economics & Business di Universitas Gadjah Mada dan Bachelor Corporate Economy di Universitas Hasanuddin.

Di sisi lain, pemegang saham Askrindo juga mengangkat Budhi Novianto sebagai direktur bisnis, menggantikan Erwan Djoko Hermawan. Dia sebelumnya menjabat sebagai executive vice president BRI.

Selain itu, Liston Simanjuntak tetap menjabat sebagai direktur keuangan. Vincentius Wilianto sebagai direktur teknik dan Kun Wahyu Wardana sebagai Direktur Kepatuhan, SDM & MR.

Berikut ini susunan terbaru jajaran Direksi PT Askrindo:

Direktur Utama: Fankar Umran

Direktur Bisnis: Budhi Novianto

Direktur Keuangan: Liston Simanjuntak

Direktur Teknik: Vincentius Wilianto

Direktur Kepatuhan, SDM & MR: Kun Wahyu Wardana

