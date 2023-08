BIFA 2023, Dirkeu BCA Vera Eve Lim Dinobatkan sebagai The Best CFO

Direktur Keuangan BCA Vera Eve Lim dinobatkan sebagai The Best CFO di industri perbankan dalam Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023.

Bisnis.com, JAKARTA - Direktur Keuangan PT Bank Central Asia Tbk. (BCA) Vera Eve Lim meraih penghargaan The Best Chief Financial Officer (CFO) di industri perbankan dalam Bisnis Indonesia Financial Award (BIFA) 2023.

Di bawah kepemimpinannya, PT Bank Central Asia Tbk. Menyatakan akan terus berkomitmen memberikan layanan terbaik di sisi digital, termasuk untuk anak perusahaan.

"Jadi, kita ingin fokusnya bagaimana memberikan fitur digital terbaik untuk semua layanan, mulai dari transfer, wealth management, hingga kredit. Saya percaya, dengan digital ini, akses kita ke nasabah lebih muda," ujarnya saat ditemui Bisnis usai acara BIFA 2023 di The Westin Jakarta, Kamis (24/8/2023).

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) atau BCA bersama dengan entitas anak tercatat membukukan laba bersih sebesar Rp24,2 triliun pada semester I/2023 naik 34 persen secara tahunan (year on year/yoy) dan total kredit BCA naik 9 persen yoy menjadi Rp735,9 triliun per Juni 2023.

Lebih lanjut, dirinya menyebut, sebagai bagian dari perbankan nasional pada prinsipnya akan mendukung berbagai kebijakan pemerintah, regulator, serta otoritas perbankan dalam rangka percepatan transisi energi serta pencapaian target penurunan emisi karbon di Indonesia.

"Tercatat, penyaluran kredit ke sektor-sektor berkelanjutan naik 6,9 persen year-on-year mencapai Rp181 triliun di Juni 2023, berkontribusi hingga 24,3 persen terhadap total portofolio pembiayaan BCA,” sebutnya pada Bisnis.

Sekadar informasi, Eva sendiri bergabung di BCA mulai tanggal 1 Februari 2018. Vera membidangi dan mengawasi kegiatan keuangan, antara lain penyusunan kebijakan akuntansi keuangan, pencatatan dan pelaporan), sekretariat perusahaan serta riset ekonomi perbankan dan industri.

Sebelum bergabung di BCA, dirinya memulai karir sebagai Asisten Manager Keuangan di PT Asuransi Sinarmas (1987 – 1988), Asisten Manager Akuntansi & Keuangan PT MBF Leasing (1988-1990). Sejak 1990, beliau mulai meniti karir di PT Bank Danamon Indonesia Tbk sebagai Kepala Bagian Corporate Planning dan Sistem Informasi.

Berbagai jenjang managerial sempat dia rasakan, antara lain sebagai Chief Financial Officer PT Bank Danamon Indonesia Tbk sejak 1 Oktober 2003 hingga 21 Mei 2006 serta Kepala Divisi dan Wakil Kepala Divisi dalam bidang Corporate Planning, Investor Relations, Financial Accounting & Tax, Regulatory Reporting, Management Information System (MIS) dan lainnya di PT Bank Danamon Indonesia Tbk dalam kurun waktu 1998 hingga 2003.

Tak berhenti sampai di situ, dirinya pun melanjutkan karier dengan menjabat pada berbagai posisi Direktur dan Komisaris antara lain: Direktur dan Chief Financial Officer PT Bank Danamon Indonesia Tbk. sejak 22 Mei 2006 hingga 19 Desember 2017.

Kemudian, Vera pun dipercaya untuk menjabat sebbagai Wakil Komisaris Utama PT Asuransi Adira Dinamika merangkap sebagai Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk pada 13 Juni 2008 hingga 12 April 2013.

Meski tak melepaskan karier secara sepenuhnya, akan tetapi Eva juga menjadi bagian dari Komisaris PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk sembari merangkap sebagai Direktur PT Bank Danamon Indonesia Tbk. pada 7 April 2010 sampai 17 Mei 2017.

