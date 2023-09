Kurs Hari Ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI (11/9/2023)

Mengutip data dari Bloomberg, rupiah melemah 27,50 poin atau 0,18 persen menuju level kurs hari ini Rp15.355 per dolar AS.

Bisnis.com, JAKARTA – Nilai tukar rupiah dibuka melemah pada perdagangan hari ini, Senin (11/9/2023). Hal ini terjadi bersamaan dengan melempemnya pergerakan dolar Amerika Serikat (AS).

Mengutip data Bloomberg, rupiah melemah 27,50 poin atau 0,18 persen menuju level Rp15.355 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS turut melemah 0,27 persen ke 104,80.

Sementara itu, mata uang lain di kawasan Asia dibuka bervariasi. Won Korea, misalnya, turut 0,07 persen, yen Jepang menguat 0,68 persen, sementara yuan China menguat 0,27 persen. Adapun rupee India turun 0,17 persen dan ringgit Malaysia naik 0,07 persen.

Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuaibi mengatakan, pelaku pasar khawatir akan lebih banyak gangguan dalam perdagangan global yang berasal dari perang dagang China dan AS yang kembali terjadi, karena beberapa anggota parlemen AS juga menyerukan larangan menyeluruh terhadap ekspor teknologi ke China.

Di lain sisi, kekhawatiran The Fed muncul menjelang pertemuan bulan September. Data yang kuat mengenai klaim pengangguran dan harga sektor jasa, yang dirilis awal pekan ini, meningkatkan kekhawatiran bahwa Federal Reserve akan memiliki lebih banyak dorongan untuk mempertahankan suku bunga tetap tinggi.

Dari sentimen dalam negeri, Bank Indonesia melaporkan hasil survei konsumen pada Agustus 2023 mengindikasikan keyakinan konsumen terhadap kondisi ekonomi meningkat.

"Untuk perdagangan hari ini, mata uang rupiah diprediksi fluktuatif namun ditutup melemah di rentang Rp15.310-Rp15.400,” kata Ibrahim.

Lantas, berapa kurs dolar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI hari ini, Senin (11/9/2023)?

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.38 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp15.340 dan harga jual sebesar Rp15.360 berdasarkan e-rate.

Lalu, berdasarkan bank notes, BCA pada pukul 08.04 WIB menetapkan harga beli sebesar Rp15.210 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.510 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.210 15.510

E Rate 15.340 15.360

Bank Notes 15.210 15.510

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS pada pukul 09.40 WIB masing-masing sebesar Rp15.340 dan Rp15.360 untuk e-rate.

Kemudian BRI menetapkan harga beli TT counter sebesar Rp15.290 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp15.440 per dolar AS.

Kurs Beli (Rp) Jual (Rp)

TT Counter 15.290 15.440

E Rate 15.340 15.360

