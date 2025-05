Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini 8 Mei 2025

Smallest Font Largest Font

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah dibuka melemah ke posisi Rp16.536 per dolar Amerika Serikat (AS) pada perdagangan Kamis (8/5/2025). Simak nilai kurs dollar AS di BCA, BRI, Bank Mandiri hingga BNI hari ini.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 0,53% ke Rp16.536 per dolar AS. Adapun indeks dolar AS menguat 0,10% ke level 99,71.

Mata uang kawasan Asia dibuka bervariasi. Yen Jepang menguat 0,22%, lalu dolar Hong Kong melemah 0,04%, dolar Singapura menguat 0,05%, dolar Taiwan melemah 0,06%, dan won Korea Selatan melemah 0,48%.

Lalu peso Filipina melemah 0,31%, rupee India melemah 0,47%, yuan China melemah 0,14%, ringgit Malaysia melemah 0,62%, dan baht Thailand menguat 0,29%.

Melansir Reuters, dolar AS menguat setelah bank sentral AS Federal Reserve mempertahankan suku bunga tetap, sesuai dengan ekspektasi pasar.

The Fed menjaga suku bunga acuannya di kisaran 4,25%-4,50%, tetapi menyatakan bahwa risiko inflasi yang lebih tinggi dan pengangguran yang meningkat telah bertambah, dan prospek ekonomi AS masih belum pasti.

"Fed sedikit lebih hawkish dibandingkan dengan yang diharapkan banyak pelaku pasar, dan mereka juga tidak benar-benar mengubah atau melunakkan pandangan soal inflasi yang masih di atas rata-rata atau pasar tenaga kerja yang masih berada di level rendah," kata Marvin Loh, senior global market strategist di State Street, Boston.

Adapun, berikut kurs dollar AS BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada hari ini, Kamis 8 Mei 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 10.16 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.505 dan harga jual sebesar Rp16.525 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.380 dan Rp16.680 per pukul 08.03 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.05 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.380 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.680 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 10.06 WIB masing-masing sebesar Rp16.531 dan Rp16.557 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.460 dan Rp16.660 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS pukul 08.57 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.520 dan Rp16.550.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.325 dan harga jual senilai Rp16.675. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 09.27 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.58 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.325 dan Rp16.675.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 10.05 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.533 dan harga jual sebesar Rp16.553 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada jam yang sama, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.450 dan jual sebesar Rp16.690. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 10.05.