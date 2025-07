Kurs Dolar AS BCA, BRI, Mandiri, dan BNI Hari Ini 29 Juli 2025 saat Rupiah Melemah

Rupiah melemah ke Rp16.386,5 per dolar AS. Berikut kurs jual beli dolar di BCA, BRI, Mandiri, dan BNI hari ini, Selasa 29 Juli 2025.

Bisnis.com, JAKARTA — Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dibuka melemah ke posisi Rp16.386,5 pada perdagangan hari ini, Selasa (29/7/2025). Simak nilai kurs dollar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, hingga BNI.

Mengutip Bloomberg, rupiah dibuka melemah 23 poin atau 0,14% ke level Rp16.386,5 per dolar AS. Indeks dolar AS menguat 0,01% ke level 98,64.

Sejumlah mata uang di Asia lainnya mengalami pelemahan. Yen Jepang melemah 0,05% bersama rupee India sebesar 0,17%. Sementara itu, won Korea dan peso Filipina masing-masing terkontraksi 0,21% dan 0,12%.

Pengamat Forex Ibrahim Assuaibi memperkirakan rupiah akan ditutup melemah pada rentang Rp16.350–Rp16.410 per dolar AS pada hari ini.

Menurutnya, terdapat sejumlah sentimen yang memengaruhi pergerakan rupiah. Dari luar negeri, perkembangan kebijakan tarif impor AS dinilai masih menjadi perhatian para pelaku pasar.

Dari dalam negeri, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan bahwa angka kemiskinan nasional menurun ke level terendah dalam dua dekade. Tercatat, kemiskinan Indonesia mencapai 23,85 juta orang per Maret 2025.

Namun, di balik capaian tersebut, angka kemiskinan di perkotaan mengalami kenaikan dari 6,66% pada September 2024 menjadi 6,73% pada Maret 2025. Sebaliknya, kemiskinan di pedesaan mencapai 11,03% atau menurun dibandingkan dengan September 2024 yang sebesar 11,34%.

Berikut kurs dollar AS hari ini di BCA, BRI, Bank Mandiri, dan BNI pada Selasa 29 Juli 2025:

Kurs Jual Beli Dolar AS di BCA Hari Ini

PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA) pada pukul 09.28 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.380 dan harga jual sebesar Rp16.400 berdasarkan e-rate.

Berdasarkan TT Counter, harga beli dan jual dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.220 dan Rp16.520 per pukul 09.08 WIB.

Berdasarkan Bank Notes pada pukul 08.10 WIB, BCA juga menerapkan harga beli sebesar Rp16.220 per dolar AS dan harga jual sebesar Rp16.520 per dolar AS.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BRI Hari Ini

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BBRI) menetapkan harga beli dan harga jual dolar AS per pukul 09.36 WIB masing-masing sebesar Rp16.376 dan Rp16.403 untuk e-rate.

Sementara itu, kurs beli dan jual dolar AS pada TT Counter masing-masing ditetapkan sebesar Rp16.295 dan Rp16.495 sampai dengan waktu yang sama.

Kurs Jual Beli Dolar AS di Bank Mandiri Hari Ini

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (BMRI) menetapkan harga beli dan jual dolar AS per pukul 08.47 untuk special rate masing-masing sebesar Rp16.360 dan Rp16.390.

Berdasarkan TT Counter, Bank Mandiri menetapkan harga beli per dolar AS sebesar Rp16.125 dan harga jual senilai Rp16.475. Angka tersebut merujuk pada pembaruan terakhir pukul 08.51 WIB.

Selain itu, berdasarkan Bank Notes dengan pembaruan terakhir pukul 09.37 WIB, harga beli dan jual per dolar AS ditetapkan masing-masing sebesar Rp16.125 dan Rp16.475.

Kurs Jual Beli Dolar AS di BNI Hari Ini

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. (BBNI) pada pukul 09.35 WIB menetapkan harga beli dolar AS sebesar Rp16.385 dan harga jual sebesar Rp16.400 berdasarkan special rates.

Sementara itu, berdasarkan TT Counter pada pukul 09.35, nilai dolar AS untuk beli berada pada level Rp16.250 dan jual sebesar Rp16.530. Angka serupa berlaku berdasarkan Bank Notes per pukul 09.35 WIB.